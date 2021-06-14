Евро-2020
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🏴🇨🇿 Чехия выиграла у Шотландии, Шик оформил дубль
47 минут назад
Матч первого тура Евро-2020 между Шотландией и Чехией прошел в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Чехи победили 2:0 благодаря дублю Патрика Шика, который забивал в каждом из таймов.
Один из голов Шик забил с центра поля, это случилось после перерыва.
Чехия и Англия набрали по три очка, у Шотландии и Хорватии очков нет.
Во втором туре группы D Шотландия сыграет с Англией (18 июня), Чехия – с Хорватией (18 июня).
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