🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇿 Чехия выиграла у Шотландии, Шик оформил дубль

Матч первого тура Евро-2020 между Шотландией и Чехией прошел в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Чехи победили 2:0 благодаря дублю Патрика Шика, который забивал в каждом из таймов.

Один из голов Шик забил с центра поля, это случилось после перерыва.