Евро-2020
Шотландия
Чехия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Шотландия #Чехия

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇿 Чехия выиграла у Шотландии, Шик оформил дубль

47 минут назад

Матч первого тура Евро-2020 между Шотландией и Чехией прошел в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Чехи победили 2:0 благодаря дублю Патрика Шика, который забивал в каждом из таймов. 

Один из голов Шик забил с центра поля, это случилось после перерыва.

Матч завершен
Шотландия
0:2
Матч завершен
Чехия
Шик 42
Шик 52

Чехия и Англия набрали по три очка, у Шотландии и Хорватии очков нет.

Во втором туре группы D Шотландия сыграет с Англией (18 июня), Чехия – с Хорватией (18 июня).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Мактоминей и Тирни еще не родились, когда Шотландия прошлый раз играла на Евро. Почти все остальные были малышами
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Шотландия
#Чехия