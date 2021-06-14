Евро-2020
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Чехия и Англия лидируют в группе D после первого тура
46 минут назад
В группе D Евро-2020 прошли матчи первого тура. Как это было:
- Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
- Сначала игроки Англии на Евро удивили прическами: косички, кудрявая шевелюра и крашеный блонд под стиль 90-х
- На матче Англия – Хорватия с трибуны упал болельщик. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу
- Беллингхем – самый молодой участник Евро в истории
- Патрик Шик забил самый дальний гол в истории Евро – с 45 метров!
- Он оформил дубль, так чехи выиграли 2:0 и вышли на первое место.
- Шотландцы играли на большом турнире впервые в XXI веке. Первый матч – с неудачным результатом.
Полную таблицу можно посмотреть здесь. Так выглядит турнирное положение команд в группе D:
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