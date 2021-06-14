Евро-2020
Шотландия
Англия
Чехия
Хорватия
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#Евро-2020 #Англия #Шотландия #Хорватия #Чехия

Чехия и Англия лидируют в группе D после первого тура

46 минут назад

В группе D Евро-2020 прошли матчи первого тура. Как это было:

Матч завершен
Англия
Стерлинг 57
1:0
Матч завершен
Хорватия
Матч завершен
Шотландия
0:2
Матч завершен
Чехия
Шик 42
Шик 52
  • Патрик Шик забил самый дальний гол в истории Евро – с 45 метров!
  • Он оформил дубль, так чехи выиграли 2:0 и вышли на первое место.
  • Шотландцы играли на большом турнире впервые в XXI веке. Первый матч – с неудачным результатом.

Полную таблицу можно посмотреть здесь. Так выглядит турнирное положение команд в группе D:

Расписание на второй тур:

ХорватияЧехия. 18 июня. 19:00 по московскому времени.

АнглияШотландия. 18 июня. 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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