На матче Англия – Хорватия с трибуны упал болельщик. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу

Матч первого тура Евро-2020 группы D между Англией и Хорватией прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На трибунах присутствовали 18 497 болельщиков. Это первая с ноября-2019 игра, когда на «Уэмбли» допустили зрителей.

Во время матча с трибуны упал болельщик. Медицинский персонал оказал помощь и доставил его в больницу в тяжелом состоянии.

«Мы продолжим следить за ситуацией и работать с УЕФА, чтобы полностью расследовать этот вопрос», – сказал представитель «Уэмбли».