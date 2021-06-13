Евро-2020
Англия
Хорватия
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#Евро-2020 #Англия #Хорватия

На матче Англия – Хорватия с трибуны упал болельщик. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу

2 часа назад

Матч первого тура Евро-2020 группы D между Англией и Хорватией прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На трибунах присутствовали 18 497 болельщиков. Это первая с ноября-2019 игра, когда на «Уэмбли» допустили зрителей.

Во время матча с трибуны упал болельщик. Медицинский персонал оказал помощь и доставил его в больницу в тяжелом состоянии.

«Мы продолжим следить за ситуацией и работать с УЕФА, чтобы полностью расследовать этот вопрос», – сказал представитель «Уэмбли».

Матч завершен
Англия
Стерлинг 57
1:0
Матч завершен
Хорватия
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Источник:
Sky Sports
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