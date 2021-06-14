Евро-2020
Криштиану Роналду
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Евро-2020: во сколько начало матча Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года
29 минут назад
Венгрия и Португалия сыграют матч первого тура Евро-2020 в Будапеште.
Игра пройдет 15 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Ее покажет «Матч ТВ».
В этом матче Криштиану Роналду станет единственным футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы, если выйдет на поле.
Также он может опередить по голам Мишеля Платини и выйти на первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов Европы – для этого нужно забить хотя бы один мяч.
Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Португалия
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