Евро-2020
Криштиану Роналду
Франция
Португалия
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#Евро-2020 #Криштиану Роналду #Франция #Португалия

Евро-2020: во сколько начало матча Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года

29 минут назад

Венгрия и Португалия сыграют матч первого тура Евро-2020 в Будапеште.

Игра пройдет 15 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Ее покажет «Матч ТВ».

В этом матче Криштиану Роналду станет единственным футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы, если выйдет на поле.

Также он может опередить по голам Мишеля Платини и выйти на первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов Европы – для этого нужно забить хотя бы один мяч.

Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Португалия

Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Португалия

Франция
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