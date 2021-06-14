Евро-2020
Португалия
Венгрия
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#Евро-2020 #Португалия #Венгрия

Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

33 минуты назад

15 июня чемпионат для себя начнут сборные Венгрии и Португалии. Матч Евро-2020 пройдет в Будапеште.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ».

  • В 18:00 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер» начнется трансляция со стадиона – можно будет посмотреть разминку команд и подготовку к матчу.
  • Начало трансляции на «Матч ТВ» запланировано на 18:30.
  • Матч начнется в 19:00.
Венгрия
-:-
Португалия

Венгрия еще никогда не побеждала Португалию, хотя команды сыграли 14 матчей.

Последний раз они встречались на Евро-2016 и забили друг другу по три гола. Дублями отметились Джуджак и Роналду.

Евро-2020: во сколько начало матча Венгрия – Португалия

Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Португалия

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