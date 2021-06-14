Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Венгрия еще никогда не побеждала Португалию, хотя команды сыграли 14 матчей.

Последний раз они встречались на Евро-2016 и забили друг другу по три гола. Дублями отметились Джуджак и Роналду.

Евро-2020: во сколько начало матча Венгрия – Португалия

Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Португалия