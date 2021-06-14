Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года

Венгрия встретится с Португалией в Будапеште в первом для них матче Евро-2020. Матч состоится 15 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа Венгрии – 8,0.

Ничья – 4,45.

Победа Португалии – 1,48.

Гол Криштиану Роналду – 1,9.

Венгрия и Португалия сыграли 14 матчей, ни один из которых венгры не выиграли – четыре ничьи и десять поражений. На Евро-2016 они сыграли 3:3, а в отборочных играх к ЧМ-2018 португальцы победили дважды.

Незадолго до матча Португалия произвела замену в составе – из-за коронавируса сборную покинул Канселу, вместо него приехал Далот. У Венгрии на турнир не заявлен травмированный Собослаи, под вопросом участие Шаллаи.

Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Португалия

Евро-2020: во сколько начало матча Венгрия – Португалия