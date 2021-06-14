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Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года
28 минут назад
Венгрия встретится с Португалией в Будапеште в первом для них матче Евро-2020. Матч состоится 15 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа Венгрии – 8,0.
- Ничья – 4,45.
- Победа Португалии – 1,48.
- Гол Криштиану Роналду – 1,9.
Венгрия и Португалия сыграли 14 матчей, ни один из которых венгры не выиграли – четыре ничьи и десять поражений. На Евро-2016 они сыграли 3:3, а в отборочных играх к ЧМ-2018 португальцы победили дважды.
Незадолго до матча Португалия произвела замену в составе – из-за коронавируса сборную покинул Канселу, вместо него приехал Далот. У Венгрии на турнир не заявлен травмированный Собослаи, под вопросом участие Шаллаи.
Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Португалия
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