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#Евро-2020 #Португалия #Венгрия

Евро-2020: прогноз на матч Венгрия – Португалия, 15 июня 2021 года

28 минут назад

Венгрия встретится с Португалией в Будапеште в первом для них матче Евро-2020. Матч состоится 15 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Венгрия и Португалия сыграли 14 матчей, ни один из которых венгры не выиграли – четыре ничьи и десять поражений. На Евро-2016 они сыграли 3:3, а в отборочных играх к ЧМ-2018 португальцы победили дважды.

Незадолго до матча Португалия произвела замену в составе – из-за коронавируса сборную покинул Канселу, вместо него приехал Далот. У Венгрии на турнир не заявлен травмированный Собослаи, под вопросом участие Шаллаи.

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