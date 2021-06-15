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Чемпионат Европы
Франция VS Германия
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Франция - Германия: 15 июня 2021 смотреть онлайн
Франция
-:-
Франция - Германия: 15 июня 2021 смотреть онлайн
Германия
Чемпионат Европы, 1 тур
Чемпионат Европы,
1 тур
15 июня 2021, 21:00 МСК
15.06.2021, 21:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
4
Варан
Рафаэль Варан
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
6
Погба
Поль Погба
14
Рабьо
Адриан Рабьо
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
22
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
8
Агилар
Рубен Агилар
-
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
20
Коман
Кингсли Коман
-
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
-
Германия
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
4
Гинтер
Маттиас Гинтер
15
Зюле
Никлас Зюле
13
Макс
Филипп Макс
17
Кох
Робин Кох
8
Кроос
Тони Кроос
21
Гюндоган
Илкай Гюндоган
14
Горецка
Леон Горецка
20
Гнабри
Серж Гнабри
9
Вернер
Тимо Вернер
20
Сане
Лерой Сане
Запасные
12
Трапп
Кевин Трапп
-
12
Лено
Бернд Лено
-
17
Штарк
Никлас Штарк
-
16
Та
Джонатан Та
-
3
Удуохай
Феликс Удуохай
-
23
Дауд
Махмуд Дауд
-
7
Амири
Надим Амири
-
14
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
6
Нойхаус
Флориан Нойхаус
-
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
-
20
Брандт
Юлиан Брандт
-
Прошлые матчи
16.10.2018
16 окт. 2018
вт
21:45
Франция
2 : 1
Германия
16.10.2018
16 окт. 2018
вт
21:45
Франция
2
Германия
1
06.09.2018
06 сент. 2018
чт
21:45
Германия
0 : 0
Франция
06.09.2018
06 сент. 2018
чт
21:45
Германия
0
Франция
0
07.07.2016
07 июля 2016
чт
22:00
Германия
0 : 2
Франция
07.07.2016
07 июля 2016
чт
22:00
Германия
0
Франция
2
Новости
Кто будет следующим тренером Германии. Основной кандидат брал молодежный Евро и наказывает пением
1
#Штефан Кунц
09 марта, 20:43
1
Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»
#Ферран Торрес
18 ноября 2020, 14:40
6:0? 6:0! Испанцы влупили Германии крупнейшее поражение в истории
#Лига наций
18 ноября 2020, 01:22
Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
#Франция
16 ноября 2020, 18:40
Матерацци не подонок
4
#Марко Матерацци
11 июня 2020, 12:15
4
#
Новости матча
Французская фигуристка Мейте получила травму во время короткой программы и снялась с чемпионата мира
24 марта, 16:32
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Он возглавлял команду с 2006 года
09 марта, 13:36
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Чемпион мира-2014 Гросскройц завершил карьеру. Ему 32
24 января, 21:12
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
26 декабря 2020, 21:48
Кроос: «С Фликом была проблема на ЧМ-2014: он несколько раз будил меня на завтрак»
23 декабря 2020, 19:09
Определились даты матчей плей-офф Лиги нации
03 декабря 2020, 20:10