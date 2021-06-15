Франция - Германия: 15 июня 2021 смотреть онлайн

Франция
-:-

Франция - Германия: 15 июня 2021 смотреть онлайн

Германия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
15 июня 2021, 21:00 МСК
15.06.2021, 21:00 МСК
вторник
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Предварительный состав

Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
4
Варан
Рафаэль Варан
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
6
Погба
Поль Погба
14
Рабьо
Адриан Рабьо
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
22
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
8
Агилар
Рубен Агилар
-
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
20
Коман
Кингсли Коман
-
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
-
Германия
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
4
Гинтер
Маттиас Гинтер
15
Зюле
Никлас Зюле
13
Макс
Филипп Макс
17
Кох
Робин Кох
8
Кроос
Тони Кроос
21
Гюндоган
Илкай Гюндоган
14
Горецка
Леон Горецка
20
Гнабри
Серж Гнабри
9
Вернер
Тимо Вернер
20
Сане
Лерой Сане
Запасные
12
Трапп
Кевин Трапп
-
12
Лено
Бернд Лено
-
17
Штарк
Никлас Штарк
-
16
Та
Джонатан Та
-
3
Удуохай
Феликс Удуохай
-
23
Дауд
Махмуд Дауд
-
7
Амири
Надим Амири
-
14
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
6
Нойхаус
Флориан Нойхаус
-
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
-
20
Брандт
Юлиан Брандт
-

Прошлые матчи

16.10.2018 16 окт. 2018 вт 21:45
Франция
2 : 1
Германия
16.10.2018 16 окт. 2018 вт 21:45
Франция
2
Германия
1
06.09.2018 06 сент. 2018 чт 21:45
Германия
0 : 0
Франция
06.09.2018 06 сент. 2018 чт 21:45
Германия
0
Франция
0
07.07.2016 07 июля 2016 чт 22:00
Германия
0 : 2
Франция
07.07.2016 07 июля 2016 чт 22:00
Германия
0
Франция
2

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