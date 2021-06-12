Евро-2020
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🇮🇹 Италия – лидер группы А после первого тура Евро-2020
37 минут назад
В группе А Евро-2020 завершились матчи первого тура. Результаты:
- Уэльс и Швейцария сыграли вничью. Впервые в матчах друг с другом.
- Гол Уэльса сделал парень, который весь год почти не играл. Как он вообще попал на Евро!
Так выглядит турнирная таблица в группе А после первого тура. Полную таблицу можно посмотреть здесь.
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