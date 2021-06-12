Евро-2020
Италия
Турция
Уэльс
Швейцария
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#Евро-2020 #Италия #Уэльс #Турция #Швейцария

🇮🇹 Италия – лидер группы А после первого тура Евро-2020

37 минут назад

В группе А Евро-2020 завершились матчи первого тура. Результаты:

Матч завершен
Турция
0:3
Матч завершен
Италия
Демирал 53
Иммобиле 66
Инсинье 79
Матч завершен
Уэльс
Мур 74
1:1
Матч завершен
Швейцария
Эмболо 49

Так выглядит турнирная таблица в группе А после первого тура. Полную таблицу можно посмотреть здесь.

Расписание второго тура:

ТурцияУэльс. 16 июня. 19:00 по московскому времени.

ИталияШвейцария. 16 июня. 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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