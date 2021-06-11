Евро-2020
Италия
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#Евро-2020 #Италия

Италия выиграла девять матчей подряд и ни разу не пропустила. За это время она забила 28 голов

вчера, 23:59

Италия обыграла Турцию в матче Евро-2020 (3:0) и продлила серию без пропущенных голов:

  • В последний раз Италия пропускала в октябре 2020 года – от Нидерландов (1:1).
  • С тех пор она провела девять победных матчей и забила 28 голов.

Среди ее соперников не было сборных из топа рейтинга ФИФА. Лучшей из них была Польша (сейчас занимает 21-е место), которую Италия обыграла 2:0. Среди других соперников были Эстония, Чехия, Фарерские острова.

На Евро-2020 Италия играет в группе с Турцией, Уэльсом и Швейцарией. Ее следующие матчи пройдут 16 июня (Швейцария) и 20 (Уэльс).

Матч завершен
Турция
0:3
Матч завершен
Италия
Демирал 53
Иммобиле 66
Инсинье 79
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