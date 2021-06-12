Евро-2020
Уэльс
Швейцария
🏴 🇨🇭 Уэльс и Швейцария сыграли вничью. Впервые в матчах друг с другом
час назад
- На 85-й минуте судья отменил гол Марио Гаврановича из-за офсайда.
- У Уэльса забил Киффер Мур. Четыре из шести голов за сборную он забил головой. Вот этой:
- До этого Уэльс и Швейцария семь раз играли друг с другом. Ни одной ничьей (это первая). Две победы у валлийцев, пять – у швейцарцев. Последний раз играли в отборе к Евро-2012: победил Уэльс (2:0).
- В следующем матче Уэльс сыграет с Турцией (16 июня), Швейцария – с Италией (16 июня).
- Лидер группы А на Евро-2020 – Италия, которая разгромила Турцию (3:0).
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