Евро-2020
Уэльс
Швейцария
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#Евро-2020 #Уэльс #Швейцария

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇨🇭 Уэльс и Швейцария сыграли вничью. Впервые в матчах друг с другом

час назад
Матч завершен
Уэльс
Мур 74
1:1
Матч завершен
Швейцария
Эмболо 49
  • На 85-й минуте судья отменил гол Марио Гаврановича из-за офсайда. 
  • У Уэльса забил Киффер Мур. Четыре из шести голов за сборную он забил головой. Вот этой:
  • До этого Уэльс и Швейцария семь раз играли друг с другом. Ни одной ничьей (это первая). Две победы у валлийцев, пять – у швейцарцев. Последний раз играли в отборе к Евро-2012: победил Уэльс (2:0).
  • В следующем матче Уэльс сыграет с Турцией (16 июня), Швейцария – с Италией (16 июня).
  • Лидер группы А на Евро-2020 – Италия, которая разгромила Турцию (3:0).
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Источник:
Гол.ру
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