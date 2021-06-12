Турция один раз пробила по воротам в матче с Италией

Турция проиграла Италии в матче-открытии Евро-2020 (0:3). Статистика игры:

Соотношение ударов – 1:24.

Удары в створ – 0:8.

Владение мячом – 38%:64%

Число передач – 360:616

Желтые карточки – 2:0

Италия в этом матче продлила беспроигрышную серию до 28 игр. В последний раз она проигрывала в 2018 году. При этом в девяти последних матчах она не пропустила ни разу и забила 28 мячей.

Следующие матчи Италии на Евро пройдут со Швейцарией (16 июня) и Уэльсом (20 июня).