Евро-2020
Италия
Турция
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#Евро-2020 #Италия #Турция

Турция один раз пробила по воротам в матче с Италией

3 часа назад

Турция проиграла Италии в матче-открытии Евро-2020 (0:3). Статистика игры:

  • Соотношение ударов – 1:24.
  • Удары в створ – 0:8.
  • Владение мячом – 38%:64%
  • Число передач – 360:616
  • Желтые карточки – 2:0

Италия в этом матче продлила беспроигрышную серию до 28 игр. В последний раз она проигрывала в 2018 году. При этом в девяти последних матчах она не пропустила ни разу и забила 28 мячей.

Следующие матчи Италии на Евро пройдут со Швейцарией (16 июня) и Уэльсом (20 июня).

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