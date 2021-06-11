Италия
Евро-2020
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#Италия #Евро-2020

Италия после матча с Турцией не проигрывает 28 матчей подряд. Последнее ее поражение было в 2018 году

вчера, 23:51

Италия обыграла Турцию в матче Евро-2020 (3:0) и продолжила победную серию.

  • В последний раз она проигрывала 10 сентября 2018 года в игре с Португалией (0:1).
  • С тех пор у нее 28 побед: 23 победы и пять ничьих.

За это время Италия участвовала в Лиге наций, квалификации Евро-2020 и в товарищеских играх. Большинство ее соперников не были топовыми сборными из рейтинга ФИФА. Среди наиболее сильных соперников – Португалия и Нидерланды. С обеими Италия сыграла вничью – 0:0 и 1:1.

Следующие матчи Италии на Евро пройдут со Швейцарией (16 июня) и Уэльсом (20 июня).

Матч завершен
Турция
0:3
Матч завершен
Италия
Демирал 53
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