Италия
Евро-2020
Италия после матча с Турцией не проигрывает 28 матчей подряд. Последнее ее поражение было в 2018 году
вчера, 23:51
Италия обыграла Турцию в матче Евро-2020 (3:0) и продолжила победную серию.
- В последний раз она проигрывала 10 сентября 2018 года в игре с Португалией (0:1).
- С тех пор у нее 28 побед: 23 победы и пять ничьих.
За это время Италия участвовала в Лиге наций, квалификации Евро-2020 и в товарищеских играх. Большинство ее соперников не были топовыми сборными из рейтинга ФИФА. Среди наиболее сильных соперников – Португалия и Нидерланды. С обеими Италия сыграла вничью – 0:0 и 1:1.
Следующие матчи Италии на Евро пройдут со Швейцарией (16 июня) и Уэльсом (20 июня).
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