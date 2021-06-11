Кевин Де Брюйне
Евро-2020
Россия
Бельгия
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#Кевин Де Брюйне #Евро-2020 #Россия #Бельгия

Де Брюйне не сыграет против России на Евро-2020

53 минуты назад

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне получил травму в финале Лиги чемпионов. Там «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (0:1).

Де Брюйне попал в заявку на Евро-2020, но не готовится к первой игре Евро-2020. Бельгия сыграет с Россией 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Подробности восстановления Де Брюйне стали известны во время встречи игроков Бельгии и короля Филиппа. Там Де Брюйне сказал, что готовится ко второму матчу и не летит в Россию.

Кевину Де Брюйне 29 лет. Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.

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Источник:
Nieuwsblad
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