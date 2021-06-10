Евро-2020
Италия
Турция
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#Евро-2020 #Италия #Турция

Во сколько начало матча Турция – Италия на Евро-2020, 11 июня 2021 года

вчера, 15:44

Турция и Италия встретятся в первом матче на Евро-2020. Игра на «Стадио Олимпико» начнется 11 июня в 22:00 по Москве.

До этого матча Турция и Италия играли 14 раз. Турция ни разу не побеждала Италию, но два последних матча между командами завершились вничью.

Перед стартом Евро-2020 Италия имеет победную серию из восьми матчей. Разница мячей в этих играх – 25:0. Всего Италия не проигрывает уже 27 матчей. Ее последнее поражение было в сентябре 2018 года.

Где смотреть матч Турция – Италия

Прогноз на матч Евро-2020 Турция – Италия

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