Во сколько начало матча Турция – Италия на Евро-2020, 11 июня 2021 года

Турция и Италия встретятся в первом матче на Евро-2020. Игра на «Стадио Олимпико» начнется 11 июня в 22:00 по Москве.

До этого матча Турция и Италия играли 14 раз. Турция ни разу не побеждала Италию, но два последних матча между командами завершились вничью.

Перед стартом Евро-2020 Италия имеет победную серию из восьми матчей. Разница мячей в этих играх – 25:0. Всего Италия не проигрывает уже 27 матчей. Ее последнее поражение было в сентябре 2018 года.

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Прогноз на матч Евро-2020 Турция – Италия