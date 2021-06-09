Ого, на Евро работает судья из Южной Америки. Он лидирует по карточкам и продает бассейны

Как это произошло?

Это программа обмена арбитрами, заключенная между УЕФА и КОНМЕБОЛом в 2020 году. На Евро-2020 Рапаллини приедет со своей собственной бригадой – Хуаном Пабло Белотти и Диего Бонфой. В ответ УЕФА отправит Хесуса Хиля Манзано работать на ближайшую Копу.

Кто такой Рапаллини? В Аргентине его знают как очень жесткого арбитра

Фернандо Рапаллини – 43-летний аргентинский судья. Работает он с 2011 года (начинал в низших и полупрофессиональных лигах Аргентины), в 2014-м получил статус арбитра ФИФА.

Слова Рапаллини про работу: «Я обожал футбол с детства. Я даже закончил школу в Ла-Плате, которую основал бывший судья Хорхе Вильяно. Но мне никогда не хотелось играть самому. Я всегда хотел быть высшей силой на футбольном поле».

У Рапаллини-судьи есть несколько особенностей:

1. Он не терпит неспортивное поведение и очень редко ограничивается устным предупреждением в таких случаях. Обычно сразу дает игрокам карточки.

Вот пример – в январе в матче на Кубок Марадоны между «Бокой» и «Ривером» потолкались несколько игроков. Рапаллини сразу показал им карточки.