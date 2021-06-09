Ого, на Евро работает судья из Южной Америки. Он лидирует по карточкам и продает бассейны
Как это произошло?
Это программа обмена арбитрами, заключенная между УЕФА и КОНМЕБОЛом в 2020 году. На Евро-2020 Рапаллини приедет со своей собственной бригадой – Хуаном Пабло Белотти и Диего Бонфой. В ответ УЕФА отправит Хесуса Хиля Манзано работать на ближайшую Копу.
Кто такой Рапаллини? В Аргентине его знают как очень жесткого арбитра
Фернандо Рапаллини – 43-летний аргентинский судья. Работает он с 2011 года (начинал в низших и полупрофессиональных лигах Аргентины), в 2014-м получил статус арбитра ФИФА.
Слова Рапаллини про работу: «Я обожал футбол с детства. Я даже закончил школу в Ла-Плате, которую основал бывший судья Хорхе Вильяно. Но мне никогда не хотелось играть самому. Я всегда хотел быть высшей силой на футбольном поле».
У Рапаллини-судьи есть несколько особенностей:
1. Он не терпит неспортивное поведение и очень редко ограничивается устным предупреждением в таких случаях. Обычно сразу дает игрокам карточки.
Вот пример – в январе в матче на Кубок Марадоны между «Бокой» и «Ривером» потолкались несколько игроков. Рапаллини сразу показал им карточки.
И этим он взбесил Тевеса: «Я не хочу особо критиковать судейство. Наше дерби – это всегда остро и горячо. Но меня бесит, когда судьи дают карточки за всякую ерунду». Рапаллини ответил: «Не знаю, что сказал Тевес. Но если ему хочется подраться, то пусть занимается этим в свободное от футбола время. Но не на матче».
Еще пример. В матче Кубка Либертадорес между «Интернасьоналом» и «Гремио» в 2020-м случилась драка. Рапаллини показал восемь желтых карточек. Ушли с поля даже те, кто просто толкался, но не дрался.
2. Это достаточно жесткий арбитр. В прошлом сезоне аргентинского чемпионата он отработал 16 игр. Средний показатель по желтым карточкам – 6,41 за игру (и это наивысший коэффициент в сезоне). Энцо Перес, получивший удаление в матче с «Бокой» из первого пункта, говорил:
«Я очень редко видел таких жестких арбитров. Первую желтую карточку я получил за обычный удар по ногам. Я хотел сказать Рапаллини, что сделал это случайно, но он остановил меня: «Молчи, не спорь. Вот тебе желтая – будешь думать перед фолом в следующий раз».
3. Отдельная нелюбовь Рапаллини – симуляции. Однажды сказал в интервью такое: «Я бы не смог судить некоторые лиги, в них очень много симуляций. Испания? Ситуация не такая критичная, но там их действительно много».
Рапаллини – топовый судья по меркам южноамериканского футбола. Но однажды жесткость стоила ему дисквалификации на месяц. В начале 2020-го аргентинская Ассоциация футбола (АФА) забанила его за: а) Ошибочную желтую защитнику «Ривера» Хавьеру Пионлу; б) Ошибочные предупреждения и удаления защитников «Ураканы» Лукаса Мероллы и Карлоса Араухо. Плюсом к этому наказания игроков «Ураканы» не были прописаны в послематчевых отчетах.
Рапаллини отстаивал свои решения на заседании дисциплинарного комитета и даже заявил, что отчетами занимался не он. Но АФА отстранила его на месяц из-за жалоб сразу нескольких команд.
А чем этот арбитр занимается вне футбола?
В 2019-м Рапаллини сказал, что футбол – его основная работа, но не главная. Вторым определением он выделил семейный бизнес по строительству бассейнов для частных домов. Это маленькая фирма, которая охватывает лишь небольшой регион Сити Белл. Для понимания: Ла-Плата – город-административный центр провинции Буэнос-Айрес; Сити Белл – лишь небольшая часть этого города.
Вот что сам Рапаллини говорит о деле:
«Я точно вам скажу, что судейство – не вечное занятие для меня. Моя мечта – поработать на чемпионате мира. Потом, возможно, я сразу закончу карьеру судьи».
Смотрим: на Копе работал, на Кубке Либертадорес работал. Сейчас получил приглашение на Евро. Если хорошо отработает чемпионат Европы, то, кажется, приглашение на чемпионат мира маячит где-то рядом.