Тиаго Силва
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#Тиаго Силва #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити

Тиаго Силва проводит второй финал Лиги чемпионов подряд. В прошлом сезоне он играл за «ПСЖ»

вчера, 21:07

Тиаго Силва попал в стартовый состав «Челси» на финал Лиги чемпионов против «Ман Сити». Он ни разу не выигрывал турнир, но второй год подряд выходит в старте на финальный матч.

В сезоне-2019/20 «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) финал Лиги чемпионов. Тогда в основе «ПСЖ» играл Тиаго Силва, а Томас Тухель тренировал клуб.

Летом 2020 года Силва перешел в «Челси» свободным агентом. Ему 36 лет. Томас Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года.

Тиаго Силва – пятый игрок, который сыграл в финале Лиги чемпионов с разными командами. Он стал самым возрастным игроком «Челси» (36 лет, 249 дней), вышедшим на финал крупного турнира.

«Манчестер Сити» никогда не побеждал в Лиге чемпионов. «Челси» брал трофей в 2012 году.

Семь английских игроков вышли в стартовых составах «Челси» и «Ман Сити» на финал Лиги чемпионов

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Источник:
твиттер «Челси»
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