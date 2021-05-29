Семь английских игроков вышли в стартовых составах «Челси» и «Ман Сити» на финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Челси» встречаются в финале Лиги чемпионов. Это третий английский финал за всю историю турнира.

В старте «Челси» вышли три игрока из Англии: Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Мэйсон Маунт.

За «Ман Сити» сыграют четыре англичанина: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Фил Фоден, Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. «Челси» побеждал там в 2012 году.

Карсон и Ковачич – единственные игроки «Ман Сити» и «Челси», которые выигрывали Лигу чемпионов

Полные стартовые составы команд: