«Манчестер Сити» ни разу не проиграл и пропустил четыре гола до финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в финале Лиги чемпионов. Игра стартует 29 мая в 22:00 по московскому времени.

Статистика перед финалом:

«Манчестер Сити»: 11 побед, 1 ничья, 0 поражений, 25 голов, 4 пропущенных мяча.

«Челси»: 8 побед, 3 ничьи, 1 поражение, 22 гола, 4 пропущенных мяча.

«Манчестер Сити» единственный раз сыграл вничью только в матче группового этапа – 0:0 в гостевой игре против «Порту».

Единственное поражение «Челси» тоже связано с «Порту». Оно было в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов. «Челси» пропустил на 93-й минуте.

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