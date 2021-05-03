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Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
03 мая, 15:31
«Манчестер Сити» примет «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.
В первом матче «Ман Сити» победил в гостях со счетом 2:1.
- В плей-офф на пути к полуфиналу «ПСЖ» прошел «Барселону» и «Баварию». «Ман Сити» – «Боруссию» М и «Боруссию» Д.
- До этого клубы в официальных матчах встречались трижды – две ничьи и победа «Манчестер Сити».
- Во втором полуфинале 5 мая в Лондоне встретятся «Челси» и «Реал» (первый матч – 1:1).
- Финал состоится в Стамбуле 29 мая.
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