Лига чемпионов
ПСЖ
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Манчестер Сити #ПСЖ

Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

03 мая, 15:31

«Манчестер Сити» примет «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.

В первом матче «Ман Сити» победил в гостях со счетом 2:1.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 11
Марез 63
2:0
Матч завершен
ПСЖ
Париж
  • В плей-офф на пути к полуфиналу «ПСЖ» прошел «Барселону» и «Баварию». «Ман Сити» – «Боруссию» М и «Боруссию» Д.
  • До этого клубы в официальных матчах встречались трижды – две ничьи и победа «Манчестер Сити».
  • Во втором полуфинале 5 мая в Лондоне встретятся «Челси» и «Реал» (первый матч – 1:1).
  • Финал состоится в Стамбуле 29 мая.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
«ПСЖ» развалился за тайм: Навас проспал навес и пустил через дыру в стенке, Гуйе добил удалением
У Маркиньоса три гола в сезоне ЛЧ, и все разные – со стандарта, с отскока и выхода один на один. А все пострадавшие – топ-клубы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Манчестер Сити
#ПСЖ