Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» примет «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.

В первом матче «Ман Сити» победил в гостях со счетом 2:1.