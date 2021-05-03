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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #ПСЖ

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

03 мая, 15:34

«Манчестер Сити» сыграет дома с «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

В первом матче «Ман Сити» победил 2:1 в гостях.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа «Ман Сити» – 1,76.
  • Ничья – 4,5.
  • Победа «ПСЖ» – 4,7.
  • Проход «Ман Сити» в финал – 1,112.
  • Проход «ПСЖ» в финал – 6,5.

В последнем матче перед ЛЧ «Ман Сити» обыграл в АПЛ 2:0 «Кристал Пэлас». «ПСЖ» в Лиге 1 выиграл 2:1 у «Ланса».

У «ПСЖ» травмирован Бернат и дисквалифицирован Гейе, под вопросом участие в матче Мбаппе. У «Ман Сити» потерь нет.

«Ман Сити» выиграл шесть последних матчей в ЛЧ и забивал в них минимум по два гола.

Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ»

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