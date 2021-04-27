Прогноз на матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити», 28 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» в Париже сыграет с «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

Победа «ПСЖ» – 3.30.

Ничья – 3.72.

Победа «Манчестер Сити» – 2.16.

Перед матчем Почеттино сказал: «Сити» проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом. Это будет тяжелый матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе.

Это не личная разборка и не личное противостояние. Это соперничество двух очень хороших команд. Когда мы говорим о Гвардиоле, мы говорим об одном из лучших тренеров мира, если не лучшем».

Комментарий Гвардиолы: «Мы не относимся к элите Лиги чемпионов, это точно, но мы хотим стать ее частью. В последние годы мы всегда играем в Лиге чемпионов, и нам повезло оказаться там, где мы сейчас. Я невероятно счастлив сыграть в Париже. Цель – оставаться собой и выиграть».

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