Где смотреть матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити», 28 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» в Париже примет «Манчестер Сити» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет этот матч в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45 по мск.