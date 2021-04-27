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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #ПСЖ

Где смотреть матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити», 28 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

вчера, 20:30

«ПСЖ» в Париже примет «Манчестер Сити» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет этот матч в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45 по мск.

ПСЖ
Париж
-:-
Манчестер Сити
Манчестер
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Источник:
Гол
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