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Где смотреть матчи Лиги Европы 15 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция

вчера, 19:29

15 апреля состоятся ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы:

Смотреть онлайн всех матчей можно на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет встречу «Рома» – «Аякс» в прямом эфире.

Рома
Рим
-:-
Аякс
Амстердам
Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
Гранада
Гранада
Славия
Прага
-:-
Арсенал
Лондон
Вильярреал
Вильярреал
-:-
Динамо
Загреб

А вот результаты первые четвертьфинальных матчей:

Все результаты четвертьфиналов Лиги Европы. Хозяева не выиграли ни одного матча и проиграли в трех

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Источник:
Гол
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