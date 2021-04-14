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Футбол
Где смотреть матчи Лиги Европы 15 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция
вчера, 19:29
15 апреля состоятся ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы:
Смотреть онлайн всех матчей можно на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет встречу «Рома» – «Аякс» в прямом эфире.
А вот результаты первые четвертьфинальных матчей:
Все результаты четвертьфиналов Лиги Европы. Хозяева не выиграли ни одного матча и проиграли в трех
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