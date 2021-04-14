Где смотреть матчи Лиги Европы 15 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция

15 апреля состоятся ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы:

Смотреть онлайн всех матчей можно на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет встречу «Рома» – «Аякс» в прямом эфире.