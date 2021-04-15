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Рома VS Аякс
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Рома - Аякс: 15 апреля 2021 смотреть онлайн
Рома
Рим
-:-
-:-
Рома - Аякс: 15 апреля 2021 смотреть онлайн
Аякс
Амстердам
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
15 апр. 2021, 22:00 МСК
15.04.2021, 22:00 МСК
четверг
Cтадион Олимпико
Олимпико
Рим
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Прогнозы
Предварительный состав
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
23
Манчини
Джанлука Манчини
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
42
Диавара
Амаду Диавара
4
Кристанте
Бриан Кристанте
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
11
Педро
Педро
9
Джеко
Эдин Джеко
Запасные
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
83
Миранте
Антонио Миранте
-
20
Фасио
Федерико Фасио
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
61
Калафьори
Риккардо Калафьори
-
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
33
Перес
Бруно Перес
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
21
Майорал
Борха Майорал
-
31
Перес
Карлес Перес
-
19
Bryan Reynolds
Bryan Reynolds
-
Аякс
мин
1
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
31
Тальяфико
Николас Тальяфико
17
Блинд
Дейли Блинд
21
Мартинес
Лисандро Мартинес
15
Ренш
Девин Ренш
10
Тадич
Душан Тадич
4
Альварес
Эдсон Альварес
6
Классен
Дэви Классен
8
Гравенберх
Райан Гравенберх
7
Нерес
Давид Нерес
39
Антони
Антони
Запасные
16
Шерпен
Кьел Шерпен
-
33
Котарски
Доминик Котарски
-
5
Клайбер
Шон Клайбер
-
3
Схюрс
Перр Схюрс
-
19
Лабиад
Закария Лабиад
-
18
Эккеленкамп
Юрген Эккеленкамп
-
20
Кудус
Мохаммед Кудус
-
23
Траоре
Лассина Траоре
-
9
Идрисси
Уссама Идрисси
-
30
Бробби
Брайан Бробби
-
Новости
Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
#Квинси Промес
24 февраля, 19:31
Победный ритуал Круиффа: бил вратаря в живот и плевался жвачкой. Однажды забыл его – и «Аякс» проиграл в финале еврокубка
#Йохан Круифф
06 февраля, 14:36
Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга
1
#Андре Онана
05 февраля, 15:27
1
Ой, «Аякс» подписал форварда за 22,5 млн и забыл включить его в заявку на Лигу Европы. Клуб не знает, кто виноват
#Себастьян Аллер
04 февраля, 14:28
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
#
Новости матча
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Рома» разгромила «Шахтер», «Гранада» всухую победила «Мольде»
12 марта, 00:57
Два гола защитников принесли «Вильярреалу» победу над киевским «Динамо», «Аякс» разгромил «Янг Бойз»
11 марта, 22:50
«Арсенал», «Аякс», «Шахтер» и еще пять команд вышли в 1/8 ЛЕ. Вылетели «Наполи», «Хоффенхайм», «Бенфика»
25 февраля, 22:50
«Спартак» не берет на себя финансовые риски, если Промес получит наказание по уголовному делу
24 февраля, 22:23
«Привет, я еду домой». Промес на русском языке обратился к фанатам «Спартака»
24 февраля, 19:43
«Аякс» вышел разминаться с фамилией Онана на майках – в поддержку дисквалифицированного за допинг вратаря
10 февраля, 23:28