Роберт Паттинсон

Дата рождения
13 мая 1986 г.
Инфо
Британский актер, фотомодель и музыкант
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20 пар актеров, которые влюбились друг в друга, играя на съемках влюбленных
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#кино
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Какой будет вторая часть «Бэтмена» Мэтта Ривза: ждем Джокера, Мистера Фриза, сериалы и новые рекорды по просмотрам
#Бэтмен
Как Роберт Паттинсон готовился к роли Бэтмена: ел только фастфуд, менял голос под Уильяма Дефо и осваивал джиу-джитсу
#Роберт Паттинсон
Каким получился новый «Бэтмен»: детали сюжета, спойлеры, мнения кинокритиков, сборы
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#Бэтмен
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Каким будет новый «Бэтмен», который мы не увидим в кинотеатрах России: сюжет, гиперреализм, Джокер (?) и многое другое
#Бэтмен
Смотрим отрывок из нового «Бэтмена»: Загадочник подбрасывает на похороны бомбу с новой жертвой, а Брюс Уэйн без костюма спасает ребенка
#Бэтмен
«Я старый и скучный». Почему главный актер нового «Бэтмена» Роберт Паттинсон вообще не ведет соцсети
#Роберт Паттинсон