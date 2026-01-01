Хабиб – Гейджи

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MMA
Хабиб показал перелом, который получил за три недели до боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
РЕН ТВ: бой Хабиб – Гейджи посмотрели почти 11 миллионов человек
#Хабиб – Гейджи
MMA
Речь Хабиба набрала на ютубе 8 млн просмотров за сутки и почти стала самым популярным видео на канале UFC Russia
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Видео по бою Хабиб – Гейджи заняли первые восемь мест в трендах русского ютуба
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб заработал дополнительные 50 тысяч за победу над Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб попросил у UFC первое место в общем рейтинге бойцов. Джонс сказал, что отдает
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Конор поздравил Хабиба с победой. И выразил соболезнования из-за смерти отца
#Конор Макгрегор
MMA
Хабиб завершил карьеру в UFC
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб победил Гейджи на турнире UFC 254. Он защитил титул чемпиона в легком весе
#Хабиб – Гейджи
MMA
Результаты UFC 254. Все бои
#UFC 254
MMA
Хабиб приехал на бой с Гейджи в кортеже из трех черных джипов с полицейской охраной
#Хабиб – Гейджи
MMA
Менеджер Хабиба заразился коронавирусом. Он лечится в больнице
#Али Абдель-Азиз
MMA
Хабиб сбросил 8,5 кг перед боем с Джастином Гейджи
#Хабиб – Гейджи
MMA
Дуэль взглядов Хабиб – Гейджи на взвешивании UFC 254: оба в головных уборах и пожали руки
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб и Гейджи показали одинаковый вес на взвешивании
#UFC 254
MMA
Хабиб объяснил почему футбол лучше UFC, и какой вопрос у него был к Роналду
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб рассказал, зачем хотел бы купить вертолет
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб – об общении на английском: «Не хотел, чтобы на меня смотрели, как на тупицу»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Состоялась дуэль взглядов между Хабибом и Гейджи перед UFC 254
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб – о сравнении с легендами: «Мохаммед Али на другом уровне, Тайсон – почти. Вряд ли смогу приблизиться»
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб – о Гейджи: «Он и Конор – наиболее опасны в первом раунде. Дальше – попроще»
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб показал мультфильм об отце и своей карьере перед боем с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
У Брата Хабиба температура, рвота и грипп. Хабиб пишет о стафилококковой инфекции
#Умар Нурмагомедов
MMA
Во сколько бой «Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи» UFC 254: прямая трансляция 24 октября
#Хабиб – Гейджи
1
MMA
UFC показал новый проморолик боя Хабиб – Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Бой Хабиба с Гейджи пройдет 24 октября
#UFC
1
MMA
Сначала Гейджи подерется с Хабибом, потом – с Конором
#Джастин Гейджи