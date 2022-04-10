Ян – Стерлинг

Дата проведения
10 апреля 2022 г.
Место проведения
Джексонвилл (США)
Лента
Материалы
Новости
MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: прогноз на бой Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля
#Ян – Стерлинг
MMA
Реванш Ян – Стерлинг состоится 5 марта. Он пройдет на турнире UFC 272
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC организует реванш боя Ян – Стерлинг
#Ян – Стерлинг
MMA
«Я просто совершил ошибку и заплатил за нее». Реакция Яна после запрещенного удара в чемпионском бою
#Ян – Стерлинг
MMA
Ян завершил победную серию в легчайшем весе на семи боях. Это рекорд, который он делит с двумя бойцами
#Петр Ян
MMA
На момент остановки боя Стерлинг проигрывал Яну раздельным решением судей
#Ян – Стерлинг
MMA
Ян потерял чемпионский пояс UFC. Результат боя против Стерлинга – дисквалификация за удар коленом
#Ян – Стерлинг
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Полный кард турнира UFC 259
#UFC 259
MMA
Во сколько начнется бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Битва взглядов Яна и Стерлинга перед UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Прогноз на бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг