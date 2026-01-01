Камару Усман

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Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
#Хабиб Нурмагомедов
Отец Усмана отсидел 10 лет в тюрьме, а теперь впервые пришел на бой сына. И получил от него пояс UFC
#Камару Усман
Все чемпионы UFC в одном месте. Среди них – двое россиян и гражданка Киргизии
#UFC
Каким был первый турнир UFC на «Бойцовском острове»
#UFC
Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245. Сломал сопернику челюсть, защитил титул чемпиона
#UFC
Боец UFC разрисовывает лицо: флаг Нигерии, маска. Так он пугает соперников
#Камару Усман