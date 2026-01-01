Камару Усман

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Камару Усман победил Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе
#Камару Усман
MMA
Где смотреть бой Усман – Ковингтон на UFC 268
#UFC 268
MMA
Во сколько начало боя Усман – Ковингтон на UFC 268
#UFC 268
MMA
Усман нокаутировал Масвидаля на турнире UFC 261. Он идет на рекордной серии из 14 побед подряд
#Камару Усман
MMA
Усман нокаутировал Бернса на турнире UFC 258. Защитил титул и продолжил рекордную победную серию 🥊
#Камару Усман
MMA
Усман победил Масвидаля в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе
#Камару Усман