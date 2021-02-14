Усман нокаутировал Бернса на турнире UFC 258. Защитил титул и продолжил рекордную победную серию 🥊

Бой Камару Усмана и Гилберта Бернса на UFC 258 завершился в третьем раунде. Так Усман отстоял чемпионский титул в полусреднем весе.

Камару Усман имеет карьерную статистику 18-1 в MMA. Он обладает самой длинной победной серией в истории полусреднего веса в UFC. Она составляет 13 боев.

Единственное поражение Усмана было еще на турнире CFA 11 в 2013 году. Он дебютировал в UFC только в 2015-м.

За нокаут в бою с Бернсом он получил от UFC денежный бонус в 50 тысяч долларов. Сразу после окончания боя он бросил вызов Хорхе Масвидалю.

В это время Усман и Бернс обнимались. Раньше они тренировались вместе, а сейчас остаются друзьями.