Камару Усман
UFC 258
UFC
MMA
Гилберт Бернс
Усман нокаутировал Бернса на турнире UFC 258. Защитил титул и продолжил рекордную победную серию 🥊
4 часа назад
Бой Камару Усмана и Гилберта Бернса на UFC 258 завершился в третьем раунде. Так Усман отстоял чемпионский титул в полусреднем весе.
Камару Усман имеет карьерную статистику 18-1 в MMA. Он обладает самой длинной победной серией в истории полусреднего веса в UFC. Она составляет 13 боев.
Единственное поражение Усмана было еще на турнире CFA 11 в 2013 году. Он дебютировал в UFC только в 2015-м.
За нокаут в бою с Бернсом он получил от UFC денежный бонус в 50 тысяч долларов. Сразу после окончания боя он бросил вызов Хорхе Масвидалю.
В это время Усман и Бернс обнимались. Раньше они тренировались вместе, а сейчас остаются друзьями.
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