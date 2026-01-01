Александр Волков

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Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
Сколько Волков заработал за бой с Ганом
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#Волков – Ган
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Сколько Волков заработал за бой с Оверимом
#Александр Волков
Что еще будет на UFC 254 кроме боя Хабиба и Гейджи: кризисный Волков, боец после депрессии и девушка из Узбекистана
#UFC 254
👹 Волков набил тату на всю спину. На создание ушло 55 часов
#Александр Волков
Волков перед боем с Блэйдсом полтора года не дрался с сильными и тренировался дома в комнате под детскую
#Александр Волков
Следующий соперник Волкова: провалился в футболе, сидел в тюрьме за домашнее насилие, попадался с наркотиками
#Грег Харди