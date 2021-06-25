Сколько Волков заработает за бой с Ганом

Бой тяжеловесов Александра Волкова и Сирила Гана возглавит турнир UFC Fight Night 190. Ган – номинальный фаворит. Он пока ни разу за карьеру не проигрывал, но провел всего восемь боев. Волков намного опытнее: 41 бой, 33 победы, восемь поражений. Он рассказывал перед поединком с Ганом, что подписал новый контракт с UFC .

Новый контракт Волкова важен в контексте гонораров за бои. Каждый контракт при победных сериях улучшает условия для бойцов. Волков не скрывает, что теперь будет зарабатывать больше . Бой против Гана станет для него первым по новым контрактным условиям. До этого Волков получил рекордный карьерный гонорар за бой Оверимом в феврале.

Сайт The Sports Daily подсчитывал, что Волков заработал за тот бой 225 тысяч долларов. Составляющие этого гонорара: участие (85 тысяч), победа (85 тысяч), лучшее выступление вечера (50 тысяч), поощрительная выплата (5 тысяч). Тот же The Sports Daily указывает , что Волков заработал за карьеру миллион и 270 тысяч долларов .

Сколько Волков заработал за бой с Оверимом