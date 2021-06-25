Сколько Волков заработает за бой с Ганом
Бой тяжеловесов Александра Волкова и Сирила Гана возглавит турнир UFC Fight Night 190. Ган – номинальный фаворит. Он пока ни разу за карьеру не проигрывал, но провел всего восемь боев. Волков намного опытнее: 41 бой, 33 победы, восемь поражений. Он рассказывал перед поединком с Ганом, что подписал новый контракт с UFC.
Новый контракт Волкова важен в контексте гонораров за бои. Каждый контракт при победных сериях улучшает условия для бойцов. Волков не скрывает, что теперь будет зарабатывать больше. Бой против Гана станет для него первым по новым контрактным условиям. До этого Волков получил рекордный карьерный гонорар за бой Оверимом в феврале.
Сайт The Sports Daily подсчитывал, что Волков заработал за тот бой 225 тысяч долларов. Составляющие этого гонорара: участие (85 тысяч), победа (85 тысяч), лучшее выступление вечера (50 тысяч), поощрительная выплата (5 тысяч). Тот же The Sports Daily указывает, что Волков заработал за карьеру миллион и 270 тысяч долларов.
Карьерный доход Сирила Гана составляет 353 тысячи долларов. Он получил 105 тысяч долларов только за последний бой, где единогласным решением победил Розенстрайка. Гонорары Волкова и Гана в этот раз точно будут больше. На это влияют их победные серии и близость титульного боя. Волков объяснял, что победитель этого боя наверняка получит титульный поединок.
Мы обновим и поднимем этот материал, когда появятся точные цифры по гонорарам за бой Волкова и Гана. Многое зависит от итогового результата. Основной доход Волкова складывается из гонораров за участие и победу. Предпоследний бой Волкова принес ему на 80 тысяч больше, чем бой до этого (165 тысяч). Последний – еще на 60 тысяч больше (225 тысяч).
Напоминаем три ключевых пункта по деньгам бойцов в UFC:
1) Официальные цифры по гонорарам почти никогда не раскрываются. UFC рассказывает только о денежных бонусах за лучший бой и лучшее выступление вечера. Они плюсуются к гонорарам.
2) К гонорарам бойцов добавляется процент от продажи платных трансляций. Там цифры узнаются уже после боя. Обычно они не учитываются при подсчетах.
3) Боец UFC Ислам Махачев рассказывал, что реальные гонорары бойцов часто отличаются от тех, которые публикуются. Он приводил в пример собственные бои.