Туктамышева не выигрывала этапы Гран-при с октября 2018 года

Елизавета Туктамышева победила на Гран-при России. Она опередила Алену Косторную и Анастасию Гулякову. Александра Трусова осталась четвертой.

Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России

Одна из фраз Туктамышевой после успеха: «Давно не выигрывала уже ничего». В октябре 2018 года Туктамышева победила на Skate Canada. Тогда в тройку вошли Мако Ямашита и Евгения Медведева.

В этом сезоне Гран-при России стал национальным соревнованием. Из-за пандемии коронавируса в нем не участвуют лучшие спортсмены из других стран. Туктамышева соревновалась со всеми, кто тренируется в России.