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Дзюба выйдет в старте «Зенита» на матч с «Краснодаром», но без капитанской повязки
08 ноября, 18:10
7 ноября в соцсети попало видео интимного характера с участием Артема Дзюбы.
Он уже закрыл аккаунт и комментарии в инстаграме. Станислав Черчесов убрал Дзюбу из заявки сборной на ближайшие матчи – сказал, что эта ситуация не влияет на команду.
«Зенит» не делал никаких заявлений, но принял такое решение – оставил Дзюбу в старте на матч с «Краснодаром», но лишил капитанской повязки. Новый капитан – Деян Ловрен.
Дзюба стал капитаном «Зенита» в 2017-м. В прошлом сезоне он делил эту должность с Браниславом Ивановичем.
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