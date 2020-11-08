Дзюба выйдет в старте «Зенита» на матч с «Краснодаром», но без капитанской повязки

7 ноября в соцсети попало видео интимного характера с участием Артема Дзюбы.

Он уже закрыл аккаунт и комментарии в инстаграме. Станислав Черчесов убрал Дзюбу из заявки сборной на ближайшие матчи – сказал, что эта ситуация не влияет на команду.

«Зенит» не делал никаких заявлений, но принял такое решение – оставил Дзюбу в старте на матч с «Краснодаром», но лишил капитанской повязки. Новый капитан – Деян Ловрен.