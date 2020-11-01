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#ЦСКА #Спартак #РПЛ #Зенит

ЦСКА снова первый в РПЛ. С момента последнего лидерства в таблице прошло чуть больше года

01 ноября, 18:37

официальный сайт ЦСКА

ЦСКА – новый лидер чемпионата России. В этом туре ошибся «Спартак» – проиграл «Ростову» и слез с первой строчки. «Зенит» обыграл «Химки», но уступил первое место после победы ЦСКА над «Ротором».

Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 41

Так выглядит турнирная таблица после победы ЦСКА, у которого 28 очков.

ЦСКА впервые с 11 тура прошлого сезона РПЛ забрался на первую строчку таблицы. Тогда клуб продержался там всего тур. Следующего попадания на такой уровень пришлось ждать 392 дня.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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