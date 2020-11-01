ЦСКА
РПЛ
Спартак
Зенит
ЦСКА снова первый в РПЛ. С момента последнего лидерства в таблице прошло чуть больше года
01 ноября, 18:37
ЦСКА – новый лидер чемпионата России. В этом туре ошибся «Спартак» – проиграл «Ростову» и слез с первой строчки. «Зенит» обыграл «Химки», но уступил первое место после победы ЦСКА над «Ротором».
Так выглядит турнирная таблица после победы ЦСКА, у которого 28 очков.
ЦСКА впервые с 11 тура прошлого сезона РПЛ забрался на первую строчку таблицы. Тогда клуб продержался там всего тур. Следующего попадания на такой уровень пришлось ждать 392 дня.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые