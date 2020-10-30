Хабиб Нурмагомедов
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Хабиб оскорбил президента Франции: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари»
38 минут назад
Хабиб Нурмагомедов написал оскорбительный пост в инстаграме, обратившись к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
- Во Франции был убит и обезглавлен учитель Самюэль Пати, показавший карикатуру на пророка Мухаммеда.
- Убийца – 18-летний чеченец, которого застрелила полиция.
- Макрон отреагировал на убийство учителя, сказав, что это был исламский теракт, а единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламского терроризма.
Ответ Хабиба:
«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.
Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите.
Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей.
Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными».
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