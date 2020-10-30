Хабиб оскорбил президента Франции: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари»

Хабиб Нурмагомедов написал оскорбительный пост в инстаграме, обратившись к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Во Франции был убит и обезглавлен учитель Самюэль Пати, показавший карикатуру на пророка Мухаммеда.

Убийца – 18-летний чеченец, которого застрелила полиция.

Макрон отреагировал на убийство учителя, сказав, что это был исламский теракт, а единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламского терроризма.

Ответ Хабиба:

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.

Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите.

Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей.

Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными».