Первая женщина-боец из Узбекистана в UFC проиграла бой на турнире UFC 254

Лилия Шакирова проиграла Лорен Мерфи на турнире UFC 254. Бой проходил в женском наилегчайшем весе. Мерфи победила удушающим приемом.

Лилия Шакирова – первая женщина из Узбекистана в UFC. Теперь она имеет показатель 6-2 в профессиональной карьере в MMA.

До этого Шакирова единственный раз проигрывала на турнире FNG Fight Nights Global 85. Тогда ее победила Юлия Борисова.