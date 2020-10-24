Лилия Шакирова
UFC 254
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MMA
Лорен Мерфи
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#Лилия Шакирова #MMA #UFC 254 #UFC #Лорен Мерфи

Первая женщина-боец из Узбекистана в UFC проиграла бой на турнире UFC 254

вчера, 21:53

Лилия Шакирова проиграла Лорен Мерфи на турнире UFC 254. Бой проходил в женском наилегчайшем весе. Мерфи победила удушающим приемом.

Лилия Шакирова – первая женщина из Узбекистана в UFC. Теперь она имеет показатель 6-2 в профессиональной карьере в MMA.

До этого Шакирова единственный раз проигрывала на турнире FNG Fight Nights Global 85. Тогда ее победила Юлия Борисова.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главное на турнире
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Каким был последний бой в карьере Хабиба
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