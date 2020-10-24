Лилия Шакирова
UFC 254
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MMA
Лорен Мерфи
Первая женщина-боец из Узбекистана в UFC проиграла бой на турнире UFC 254
вчера, 21:53
Лилия Шакирова проиграла Лорен Мерфи на турнире UFC 254. Бой проходил в женском наилегчайшем весе. Мерфи победила удушающим приемом.
Лилия Шакирова – первая женщина из Узбекистана в UFC. Теперь она имеет показатель 6-2 в профессиональной карьере в MMA.
До этого Шакирова единственный раз проигрывала на турнире FNG Fight Nights Global 85. Тогда ее победила Юлия Борисова.
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