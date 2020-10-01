В группе этой ЛЧ будут три русских клуба. Ура! 🎖️
«Краснодар» впервые в истории прошел на групповой этап ЛЧ: для этого дважды по 2:1 убрал ПАОК (победа в ответной встрече пришлась на 500-й официальный матч клуба). Это первое историческое достижение.
Второе связано с тем, что в первый раз Россию на групповом этапе Лиги чемпионов представят сразу три команды: «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».
У русских клубов до этого было пять неудачных попыток. Только в одной помешала команда из топ-5 лиг
Перечисляем все случаи:
1. Лига чемпионов-2009/10. «Динамо» в третьем квалификационном раунде попало на «Селтик». Победа 2:1 на выезде и поражение 0:2 дома – «Динамо» вылетает из ЛЧ. «Селтик» же в следующем раунде не справляется с «Арсеналом».
2. Лига чемпионов-2010/11. После сложного третьего квалификационого раунда с «Униря» «Зенит» столкнулся с «Осером». И не прошел в группу ЛЧ. После победы 1:0 «Зенит» проиграл 0:2. Хотя в том матче за него бегали Данни, Бруну Алвеш, Кержаков и Семак.
3. Лига чемпионов-2011/12. «Рубин» в третьем квалификационном раунде прошел киевское «Динамо» и наткнулся на «Лион». Поражение 3:1 и ничья 1:1. Снова нет.
5. Лига чемпионов-2019/20. В прошлом году «Краснодару» не свезло с «Олимпиакосом».
Какой расклад по корзинам в этой Лиге чемпионов
«Зенит» попал в первую корзину, «Краснодар» – в третью, «Локомотив» – в четвертую.
Так выглядят корзины перед жеребьевкой:
Корзина 1: «Реал», «Севилья», «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Зенит», «Порту».
Корзина 2: «Манчестер Сити», «МЮ», «Челси», «Барселона», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Шахтер», «Аякс».
Корзина 3: «Интер», «Лацио», «Аталанта», «Лейпциг», «Краснодар», «Динамо» К, «Олимпиакос», «Ред Булл».
Корзина 4: «Боруссия» М, «Ренн», «Марсель», «Локомотив», «Брюгге», «Истанбул», «Ференцварош», «Мидтьюлланд».
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября в 18:00 по мск. А вы оставляйте свои варианты групп для наших клубов в комментариях.