В группе этой ЛЧ будут три русских клуба. Ура! 🎖️

У русских клубов до этого было пять неудачных попыток. Только в одной помешала команда из топ-5 лиг

Перечисляем все случаи:

1. Лига чемпионов-2009/10. «Динамо» в третьем квалификационном раунде попало на «Селтик». Победа 2:1 на выезде и поражение 0:2 дома – «Динамо» вылетает из ЛЧ. «Селтик» же в следующем раунде не справляется с «Арсеналом».

2. Лига чемпионов-2010/11. После сложного третьего квалификационого раунда с «Униря» «Зенит» столкнулся с «Осером». И не прошел в группу ЛЧ. После победы 1:0 «Зенит» проиграл 0:2. Хотя в том матче за него бегали Данни, Бруну Алвеш, Кержаков и Семак.

3. Лига чемпионов-2011/12. «Рубин» в третьем квалификационном раунде прошел киевское «Динамо» и наткнулся на «Лион». Поражение 3:1 и ничья 1:1. Снова нет.

4. Лига чемпионов-2018/19. «Спартак» не прошел ПАОК. И все.