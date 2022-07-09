Как выживают кинотеатры в России: вместо голливудских премьер – мультфильмы, эксперименты с сериалами и повторные показы
Ведущие мировые студии отменяют кинопремьеры и даже совсем уходят из России. Пример – Universal Pictures. Показы фильмов Disney, Warner Brothers, Sony и других кинокомпаний по-прежнему временно приостановлены. За четыре месяца кинотеатры России потеряли более половины аудитории и доходов. Чтобы выжить, они используют нестандартные решения.
Что показывают кинотеатры России летом 2022 года
Региональные кинотеатры теряют в среднем около 80% выручки. Из-за этого многие из них перешли на работу только по выходным дням. Ситуация в крупных городах лучше, но и там есть проблемы. Российские фильмы показывают отрицательную динамику по сборам уже с первых недель проката. Хорошим исходом теперь считаются потери в пределах 20-30%.
Руководитель по рекламе и PR сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов так охарактеризовал текущую ситуацию: «Зрителей стало значительно меньше, хотя фильмов больше – такая парадоксальная ситуация». Так происходит, потому что кинотеатры вывели на большинство сеансов российское кино. Процесс адаптации продолжается – меняются и варианты по залам.
Кинотеатры ищут возможность компенсации падения доходов через увеличение доли российского кино. Это вынужденная мера – другого решения в такой ситуации нет. Иногда в процесс включаются иностранные новинки из дружественных стран. В начале июля 2022 года основное место в прокате занимает мультфильм китайского производства «Побег из космоса».
Это происходит в момент, когда по всему миру показывается «Тор 4: Любовь и гром».
Так выглядит расписание показов на 10 июля в кинотеатре объединенной сети «Формула Кино / Синема Парк» в одной из точек Санкт-Петербурга. «Побег из космоса» – новинка, вышедшая 7 июля. С 9 июня в России показывается мультфильм «Кощей. Похититель невест». Он до сих пор получает большинство сеансов. Остается в лидерах и фильм «Одна», который вышел тогда же.
На первый скриншот не попал фильм «Булки» – это еще одна новинка. В этой российской комедии снялась Кристина Асмус. Там же остается и «Молодой человек». Прокат этого фильма начался еще в июне, но ему до сих пор отдано пять сеансов. Столько же получила и комедия «Булки». Мультфильм «Три кота и море приключений» имеет четыре сеанса. Все остальное – меньше.
В зависимости от киносети расстановка по фильмам может отличаться. Тут важны зависимость от стриминга и не такой явный акцент на Россию. Точки кинотеатров Okko в Москве выводят в топ расписания польскую эротическую драму «Эскортницы», хотя она вышла в российский показ еще в мае. Там же – фильм «Главная роль». Он производился в Испании и Аргентине.
Отдельная тема – элитные кинотеатры. Кинотеатр «Романов Синема» занимает первое место во многих подборках лучших точек Москвы. Там всего три небольших зала с возможностью заказа эксклюзивного просмотра. Но и у него есть расписание. Московский «Романов Синема» из необычного предлагает такое: «Джейн глазами Шарлотты», «Супер Майки», «Первая любовь».
Какие еще решения нашли кинотеатры России в 2022 году
«Ведомости» утверждают, что в ответ на отмену новых релизов российские киносети прекратили выплаты сетям Голливуда. Это касается проектов, на прокат которых было получено разрешение до начала проблем. Пример: фильм «Анчартед: На картах не значится». Он вообще оставался в прокате внутри России даже после ухода Sony и даже получил продление по времени.
Успешные релизы из прошлого с имеющимися разрешениями возвращаются в кинотеатры России. С их помощью забиваются временные дыры в прокате – и это касается не только голливудских проектов. «Бюллетень кинопрокатчика» пишет, что в августе в России будет снова показан фильм «Паразиты». Это корейское кино, которое забрало четыре «Оскара» в 2020-м.
Не все иностранные киностудии ушли из страны. Теперь приоритет отдается договоренностям с маленькими и независимыми студиями. Так студия A24 вышла на личный рекорд по мировым сборам с фильмом «Все везде и сразу» – 92,7 миллиона долларов. Она не отменяла выход этого фильма в России, поэтому получила от показа дополнительные 3 миллиона долларов.
Сейчас на первый план выходит проект #ARTPOKAZ. Его инициатива – показ известных и популярных фильмов из прошлого в кинотеатрах России. Так по всей стране транслируется «Драйв» (2011) с Райаном Гослингом в главной роли. Мировые сборы этого фильма в год премьеры превысили 76 миллионов долларов. В России он тогда собрал 2,5 миллиона.
Минимум один удачный эксперимент связан с прокатом фильмов «Брат» и «Брат 2». Только за один мартовский уик-энд показ культовых фильмов вместе принес 44 миллиона рублей сборов. Российское и советское кино сейчас регулярно транслируется в повторных прокатах. В кинотеатры удачно попадали «Любовь и голуби», «Асса» и другие успешные проекты из прошлого.
Стриминговые сервисы делают акцент на корейское и турецкое кино. Обычные кинотеатры следят за пробными показами, но пока эта инициатива не стала удачной. Об этом рассказывало агентство TelecomDaily. Фильмы и сериалы корейского и турецкого производства закупаются в 1,5-2 раза чаще, чем раньше. Возможно, поэтому в прокат обычных киносетей снова выйдут «Паразиты».
Что будет с кинотеатрами в России дальше: решение по параллельному импорту, пиратские показы и эксперимент с футболом
• Кинотеатры России показали «Бэтмена», но это стало исключительным моментом. Реализовать такое позволила уникальная ситуация с отменой премьеры за сутки до старта проката – у фильма имелись все разрешения. Реализовать это легально с другими фильмами уже не получится. Это показала история с премьерой «Тор 4: Любовь и гром». В России и Беларуси его нет в прокате.
• Актуальный выход в такой ситуации – пиратские показы фильмов. Такой принцип использовался еще в весной. Теперь подобное ожидается в отдельных кинотеатрах уже в ближайшее время. Такое будущее ожидает марвеловский фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и другое подобное популярное кино. Это организуется через проект «Кинотека».
• В России на законодательном уровне запущен параллельный импорт, но его пока нельзя распространить на кино. Представитель президента РФ Михаил Швыдкой утверждал, что подобные инициативы сейчас прорабатываются. Правительство признает проблемы с окупаемостью кинопремьер. Ранее российское кино приносило кинотеатрам только четверть доходов – сейчас осталось только оно.
• Вернутся ли голливудские студии в Россию? Планируется, что они ушли не окончательно. Об этом говорят официальные прогнозы, но в ближайшее время возобновления показов ждать не стоит. Пример: студия Warner Bros. Она сразу обозначила желание вернуться на кинорынок в Россию, но детальные условия прорабатываются с апреля. И пока не обнародованы.
• «Матч ТВ» по-прежнему сотрудничает с кинотеатрами в вопросе показа футбола. Мы подробно рассказывали о трансляции финала Лиги чемпионов. Позже «Матч ТВ» организовал показ Суперкубка России в кинотеатрах 62 городов России. На подобных показах еще весной кинотеатры в среднем заполнялись лучше обычного. Эксперимент пока сохраняется.
• Закрытие кинозалов продолжится, но в какой-то момент остановится. На частные кинотеатры ситуация влияет хуже всего – они больше остальных страдают из-за ухода ведущих студий. Спасти их по вниманию может Пушкинская карта. Поэтому ее действие все больше распространяется на частные кинотеатры и фильмы в регионах. По ней можно посещать театры (самое популярное), кино и музеи.
• Сейчас киноиндустрия просит поддержку у государства. Правительство отказалось выделять 6,5 миллиарда рублей запрашиваемой помощи, но все может измениться. Пока же ожидается новый эксперимент: сотрудничество с каналами по показу сериалов на большом экране. Например, ТНТ и кинотеатры «Мираж Синема» уже объявили о партнерстве по этому направлению.