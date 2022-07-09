Как выживают кинотеатры в России: вместо голливудских премьер – мультфильмы, эксперименты с сериалами и повторные показы

Что показывают кинотеатры России летом 2022 года

Региональные кинотеатры теряют в среднем около 80% выручки. Из-за этого многие из них перешли на работу только по выходным дням. Ситуация в крупных городах лучше, но и там есть проблемы. Российские фильмы показывают отрицательную динамику по сборам уже с первых недель проката. Хорошим исходом теперь считаются потери в пределах 20-30%.

Руководитель по рекламе и PR сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов так охарактеризовал текущую ситуацию: «Зрителей стало значительно меньше, хотя фильмов больше – такая парадоксальная ситуация». Так происходит, потому что кинотеатры вывели на большинство сеансов российское кино. Процесс адаптации продолжается – меняются и варианты по залам.

Кинотеатры ищут возможность компенсации падения доходов через увеличение доли российского кино. Это вынужденная мера – другого решения в такой ситуации нет. Иногда в процесс включаются иностранные новинки из дружественных стран. В начале июля 2022 года основное место в прокате занимает мультфильм китайского производства «Побег из космоса».

Это происходит в момент, когда по всему миру показывается «Тор 4: Любовь и гром».