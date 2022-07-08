12 фильмов с одним актером в кадре

Экзистенциальная драма о яхтсмене, который терпит катастрофу в Индийском океане. Герой Роберта Редфорда почти не говорит в течение всего фильма: только иногда матерится и разговаривает сам с собой. Сценарий фильма занял 32 страницы, хотя обычно голливудские сценарии объемом минимум 90-100 страниц. Еще забавный факт: у фильма один актер, сценарист, но при этом – 11 продюсеров.

Редфорд сыграл эту роль в 77 лет и был недоволен, что не получил даже номинаций на крупные награды. Ради роли Редфорд по-настоящему переживал рутину на корабле и после инфекции потерял 60% слуха.