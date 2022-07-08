12 фильмов с одним актером в кадре
«Не угаснет надежда»
Экзистенциальная драма о яхтсмене, который терпит катастрофу в Индийском океане. Герой Роберта Редфорда почти не говорит в течение всего фильма: только иногда матерится и разговаривает сам с собой. Сценарий фильма занял 32 страницы, хотя обычно голливудские сценарии объемом минимум 90-100 страниц. Еще забавный факт: у фильма один актер, сценарист, но при этом – 11 продюсеров.
Редфорд сыграл эту роль в 77 лет и был недоволен, что не получил даже номинаций на крупные награды. Ради роли Редфорд по-настоящему переживал рутину на корабле и после инфекции потерял 60% слуха.
«Луна 2112»
В фильме присутствуют другие актеры – через видеозаписи или голос робота, которого озвучивал Кевин Спейси. Но весь фильм построен вокруг перформанса Сэма Рокуэлла. Его герой три года работает на лунной станции, но после одного инцидента начинает сомневаться в реальности.
Еще в «Луне» минимум компьютерной графики. Создатели отказались из-за дороговизны и придавали реализм лунным сценам с помощью реквизита.
«Погребенный заживо»
Полтора часа перформанса Райана Рейнольдса, который просыпается в гробу и пытается выжить. После фильма он испытывал клаустрофобию и говорил, что последний день съемок – это то, чего бы он никогда не хотел пережить.
«Монстр в коробке»
Комедия из 90-х о том, как писатель четыре года неудачно пишет роман, а все записи складывает в коробку. Последствия – внезапные: из коробки появляется чудовище. Написал сценарий и сыграл главную роль Сполдинг Грей. И это почти автобиографичный сюжет. Грей тоже долго мучился над книгой и закончил ее как раз в год выхода фильма.
«Тайная честь»
Филипп Холл полтора часа играет Ричарда Никсона. Иногда он разговаривает со зрителями, иногда – с помощником или судьей. Но никого нет в кадре, ему не отвечают. Никсон изливает душу о причинах Уотергейтского скандала, вспоминает детство. Монолог доходит до абсурда:
«Я – Америка. Я победитель, который проиграл все битвы, вплоть до войны. Я не американский кошмар. Я – американская мечта. Точка. Вот почему система работает. Потому что я и есть система».
«Ной» (1975)
После ядерной катастрофы живым остается один человек. Сначала он придумывает одного иллюзорного друга, но потом появляется компания, которая разрастается до целой цивилизации. Иногда герой даже слышит голоса на французском и греческом.
У фильма было всего четыре показа в кинотеатрах. Все закончилось, когда копию фильма конфисковали за производственный долг.
«Человеческий голос»
Ингрид Бергман чуть меньше часа говорит по телефону с мужчиной, голоса которого мы так и не услышим. Ее напряженный монолог посвящен расставанию с ним. Аудиозапись фильма потом выходила еще и на пластинках.
«Последняя магнитофоннная запись Крэппа»
Часовая драма о пожилом мужчине, который слушает свой же монолог – тогда ему было 30 лет. Он рассказывает о том, как пережил смерть матери и расставание с любимой женщиной.
«Человек, который спит»
Французская драма об отчуждении, где показана жизнь одного парижанина. Он раскладывает пасьянсы, ходит в кино, рестораны, рассматривает трещины на потолке, но не контактирует с людьми. И так по кругу. Все это сопровождается женским голосом, который рассуждает о тщетности бытия в духе писателя Сартра:
«Это жизнь без сюрпризов. Вы спите, вы ходите, вы продолжаете жить. Как лабораторная крыса, брошенная в лабиринте каким-то рассеянным ученым».
«Пошли их всех к черту, Гарри!»
Актер Джеймс Уитмор получил за эту роль номинацию на «Оскар» (больше фильмы с одним актером ее не получали), хотя само кино сделано очень просто. Можно сказать, что это экранизация моноспектакля, где Уитмор иронически играет президента США Гарри Трумэна.
«Лок»
Поездка с Томом Харди. Он все время говорит по телефону, разруливает проблемы. Весь фильм снят в салоне BMW за шесть дней. И другие актеры реально созванивались с Харди, находясь при этом в гостинице. Фильму придает реализм, что Харди был по-настоящему охрипшим во время съемок. Также он по-настоящему злился, когда автомобиль заглушил его реплику.
«Сон»
Экспериментальное кино от главного поп-художника мира Энди Уорхола. Это пять с половиной часов черно-белых кадров без звука со спящим человеком – любовником Уорхола Джоном Джорно. Да, в фильме ничего не происходит, и Уорхол говорит, что так делает «анти-кино». На премьерном показе его досмотрело не больше десяти человек.
Но в мастерской Уорхола найдены раскадаровки, в которых он экспериментировал с монтажом и ракурсами. Тем не менее, не все пять часов фильма оригиналы – некоторые куски повторяются.