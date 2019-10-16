Меган Рапино
Футбол
бокс
Плавание
BBC назвал самых влиятельных женщин 2019 года. Среди них – футболистки, судья, сумоистка и легкоатлетки
16 октября 2019, 17:32
Сайт BBC назвал сотню самых влиятельных женщин 2019 года. Туда вошли женщины из разных категорий: «Земля», «Знания», «Лидерство», «Творчество», «Идентичность» и «Спорт». В последнюю попали сразу 13 представительниц:
• Жасмин Эктер (крикет).
• Кимия Ализадех (тхэквондо).
• Дина Эшер-Смит (легкая атлетика).
• Сальва Эйд Насер (легкая атлетика).
• Бетани Ферт (плавание).
• Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (легкая атлетика).
• Тайла Харрис (американский футбол, бокс).
• Хуань Венси (бокс).
• Фиона Колбингер (велогонки, специалист по исследованию раковых заболеваний).
• Хьюри Кон (сумо).
• Фарида Осман (плавание).
• Меган Рапино (футбол).
• Джаваир Робле (футбольный судья).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые