Разобрали стиль боя Порье и знаем его плюсы (ударка) и слабости (предсказуемость)

Три показательные цифры:

Из последних 10 боев Порье проиграл лишь раз: в 2016-м году в первом раунде его финишировал Майкл Джонсон;

Из 25 победных боев 19 завершились досрочно (12 нокаутов и 7 сдач);

Порье – ударник. 91,6% ударов он пробивает в стойке или клинче (для сравнения стилей: у Нурмагомедова 368 значимых ударов наносились на земле – третий показатель в истории UFC).

Три последних боя Порье (все выиграл) – кратчайший пересказ

Против Макса Холлоуэя. Провел все пять раундов. Плотно действовал в стойке в первой половине, отправил соперника в нокдаун, но подустал к середине боя. Коленом разбил Холлоуэю нос, а в четвертом раунде чуть не нарвался на технический нокаут. Выстояли оба, но все судьи отдали победу Порье.

Против Эдди Альвареса. Активный первый раунд. Во втором – Альварес нанес запрещенный удар (прямым локтем). После этого Порье сразу же мощно попал ему в голову, отогнал к сетке и полминуты накидывал коленями и избивал в стойке. Технический нокаут + выступление вечера.

Против Джастина Гейджи. Открыто рубился первые три раунда, но в конце функционально проседал. В конце третьего раунда Гейджи попал ему пальцами в глаза, и судья остановил бой. Пауза сильно помогла: Порье восстановился, а в начале четвертого раунда уничтожил Гейджи в стойке. Технический нокаут + бой вечера.

Обсудили стиль Порье с комментатором «Матч!Боец» Алексеем Володиным: хороший боксер (но предсказуем), слабая борьба, выносливость

– Главные фишки и особенности ведения боя Порье.

– 1. Очень хороший бокс для ММА;

2. Относительно быстрые ноги;

3. Хороший правый боковой. Причем он выбрасывает его в комбинации или пытается пробить на смещении;

4. Хорошее кардио, но оно вряд ли поможет на настиле в поздних раундах.