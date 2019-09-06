Разобрали стиль боя Порье и знаем его плюсы (ударка) и слабости (предсказуемость)
Три показательные цифры:
- Из последних 10 боев Порье проиграл лишь раз: в 2016-м году в первом раунде его финишировал Майкл Джонсон;
- Из 25 победных боев 19 завершились досрочно (12 нокаутов и 7 сдач);
- Порье – ударник. 91,6% ударов он пробивает в стойке или клинче (для сравнения стилей: у Нурмагомедова 368 значимых ударов наносились на земле – третий показатель в истории UFC).
Три последних боя Порье (все выиграл) – кратчайший пересказ
Против Макса Холлоуэя. Провел все пять раундов. Плотно действовал в стойке в первой половине, отправил соперника в нокдаун, но подустал к середине боя. Коленом разбил Холлоуэю нос, а в четвертом раунде чуть не нарвался на технический нокаут. Выстояли оба, но все судьи отдали победу Порье.
Против Эдди Альвареса. Активный первый раунд. Во втором – Альварес нанес запрещенный удар (прямым локтем). После этого Порье сразу же мощно попал ему в голову, отогнал к сетке и полминуты накидывал коленями и избивал в стойке. Технический нокаут + выступление вечера.
Против Джастина Гейджи. Открыто рубился первые три раунда, но в конце функционально проседал. В конце третьего раунда Гейджи попал ему пальцами в глаза, и судья остановил бой. Пауза сильно помогла: Порье восстановился, а в начале четвертого раунда уничтожил Гейджи в стойке. Технический нокаут + бой вечера.
Обсудили стиль Порье с комментатором «Матч!Боец» Алексеем Володиным: хороший боксер (но предсказуем), слабая борьба, выносливость
– Главные фишки и особенности ведения боя Порье.
– 1. Очень хороший бокс для ММА;
2. Относительно быстрые ноги;
3. Хороший правый боковой. Причем он выбрасывает его в комбинации или пытается пробить на смещении;
4. Хорошее кардио, но оно вряд ли поможет на настиле в поздних раундах.
– В чем его главные слабости?
– 1. Довольно предсказуем. Это проявляется в том, что у него есть сильная сторона – ударка, и она вполне читаема. Но работает он при этом быстро. В этом как раз подвох;
2. Борьба не то, что на уровне Хабиба, она очень средняя, в принципе, для топ-10 легкого веса в UFC;
3. В бою с Хабибом ему будет очень сложно разработать план Б. Этого не будет, потому что у Порье получались зарубные бои, где он либо переезжал соперников, либо постепенно разбирал. С Хабибом нужно будет как-то выбираться из борьбы, а у него это плохо получается. Скорее всего, в партере – без шансов.
– Чего стоит бояться Хабибу от Порье больше всего?
– Хабиб за всю карьеру в UFC пропустил только два значимых удара: боковой от Майкла Джонсона и удар ногой от Эдсона Барбозы. Ногами Порье, скорее всего, бить не будет, поэтому Хабибу нужно быть предельно собранным в первых двух раундах и опасаться быстрых ударов на смещении.
Тяжело перевести в партер, хорошо меняет стойки, в начале боя работает по передней ноге – еще несколько нюансов от эксперта UFC Дэна Харди:
- «Порье зачастую бьет в клинче, чтобы поскорее выйти из него и оказаться на дистанции. Он любит биться на дистанции, но их бывает много. Порье бьется не на расстоянии Макгрегора (тот любит стоять очень далеко), а любит драться ближе и поддерживать это – это где-то между боксерской дистанцией и клинчем. Ему всегда нужно пространство»;
- «У Порье хороший футворк. Он отлично двигается и хорошо меняет стойки, что позволяет ему срезать угол и поддерживать давление (если атакует) или выбрасывать контрудары с разных углов (если давят его)»;
- «У Порье тяжелые руки. Если мы увидим размены ударами, Хабиб почувствует эту силу, что даст Порье дополнительное пространство. Он делает свою работу точностью ударов и агрессией»;
- «Порье любит работать по передней ноге. Он часто начинает с этого, пробивая сразу пару хороших лоу-киков. Как напоминание всем: если ты слишком активно идешь вперед, он накажет тебя за это. Он знает, как вынести из-под тебя базу и как поймать тебя, если ты теряешь равновесие»;
- «Жесткости и стойкости у Порье очень много. Мы это видим в каждом его бою. Если его повалят и будут избивать первые два раунда, это не значит, что бой закончен. Он отказывается принимать факт, что его повалили, даже когда проходят тейкдауны».
Вот, что отметил в Порье Хабиб – в двух цитатах:
1. «Пускай многие и недооценивают навыки Порье в партере, но на самом деле он отлично владеет грэпплингом [стиль ближнего боя в единоборствах с акцентом на борьбе в партере]».
2. «У Порье нет заметных слабых мест ни в партере, ни в стойке, где у него большой арсенал ударов и отличный футворк».