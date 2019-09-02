Сейду Думбия меняет седьмой клуб за 4 года

Краткая хронология приключений:

↓ Август-2015. Думбия уходит из «Ромы» в аренду к ЦСКА – спустя всего полгода после ухода оттуда.

↓ Февраль-2016. Доиграв в России до зимней паузы, Думбия возвращается по контракту в «Рому». Ей он абсолютно не нужен, поэтому до конца сезона уходит в «Ньюкасл».

↓ Июль-2016. Из «Ньюкасла» – в швейцарский «Базель».

↓ Июль-2017. Год в «Спортинге»: клуб сначала арендовал его на полгода, потом выкупил за 3 млн.

↓ Август-2018. Свободным агентом в «Жирону».

↓ Сентябрь-2019. Снова Швейцария, но теперь «Сьон».

Итого:

7 клубов

6 стран

4 года

Только сезон в «Базеле» Думбия провел стабильно и шумно – 25 матчей и 20 голов в сезоне чемпионата. В остальных местах он либо сидел в запасе, либо почти не забивал. Где-то помешали неспортивные обстоятельства. Например, в «Спортинге» президент клуба поругался с лидерами команды и расторг с ними контракты.

Из 14,5 млн, которые «Рома» потратила на трансфер Думбия зимой-2015 клуб за счет аренд и продажи в итоге отбил только 7,5.

Рыночная стоимость Думбия за это время снизилась в 16,5 раз.