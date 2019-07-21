«Спартаку» мешал дебютант «Ростова», у Рамиреса дикие цифры в Уфе, Ахметов невероятно точен в ЦСКА. Главное в туре РПЛ

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«Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо. Это не невезение, это мастерство . Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства. Если выход один на один Кардозу не реализует, если Юсупов не реализует момент с семи метров – что это, как объяснить?» – задавался вопросом Хохлов после игры.