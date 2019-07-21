«Спартаку» мешал дебютант «Ростова», у Рамиреса дикие цифры в Уфе, Ахметов невероятно точен в ЦСКА. Главное в туре РПЛ
Второй тур РПЛ уже позади, он был огненным и почти все матчи выдались очень насыщенными. Вкратце о том, что обсуждали чаще всего:
- «Уфа» – «Краснодар» 2:3 – хозяева вели 2:0 после первого тайма, но фаворит вытащил волевую победу;
- «Крылья Советов» – «Арсенал» 2:3 – классный, подвижный, голевой матч с крутым мячом Соболева через себя и интересным сюжетом;
- ЦСКА – «Оренбург» 2:1 – все три гола были забиты уже в первом тайме, Влашич интересно отпраздновал, а в конце матча случился чудо-сэйв Акинфеева;
- «Ростов» – «Спартак» 2:2 – и те, и другие вели по ходу матча, но в концовке установилась ничья;
- «Урал» – «Ахмат» 3:0 – «Урал» наконец-то провел матч без пропущенных мячей, Ильин впервые за 21 месяц забил в домашней игре;
- «Локомотив» – «Тамбов» 2:1 – гости снова нагло действовали в гостях против фаворита, который с трудом добыл волевую победу;
- «Динамо» – «Рубин» 0:1 – впервые в РПЛ могли применить VAR, но система не понадобилась. Казанцы играли почти час вдесятером, а в конце забили классный гол;
- «Сочи» – «Зенит» 0:2 – победным стал гол Азмуна с пенальти, который он сам же и заработал. Оздоев укрепил результат с паса Дзюбы ближе к концу игры.
Теперь коротко по интересным моментам:
«Динамо» запороло выход «4 в 1»
«Динамо» нанесло 25 ударов по воротам «Рубина», больше тайма играло в большинстве после удаления Башкирова, но проиграло 0:1, пропустив в концовке. Уйма запоротых моментов раздражает Дмитрия Хохлова, но один момент вполне был способен довести его до бешенства.
«Рубин» сильно обрезался при отскоке мяча – жуткую ошибку допустил капитан Подберезкин, скинув мяч на соперника.
«Динамо» вылетало со своей половины вчетвером на одного защитника и вратаря.
Но Кардозу умудрился не забить – Дюпин заблокировал удар и забрал мяч.
В динамике этот эпизод можно посмотреть с 4:00:
«Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо. Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства. Если выход один на один Кардозу не реализует, если Юсупов не реализует момент с семи метров – что это, как объяснить?» – задавался вопросом Хохлов после игры.
Вероятно, он не знал о чудовищной статистике «Динамо» в играх с «Рубином» в РПЛ одержало всего три (три!) победы в аж 35 матчах.
Ахметов сделал 77 пасов, ошибся лишь в двух
Очень крутой показатель полузащитника ЦСКА. В первом туре его ругали за то, что на пару с Васиным никак не помешал забить победный гол Соболеву в Самаре. Теперь пора хвалить Ахметова – и пас голевой Влашичу отдал, и подвижен был очень, и точен был при передачах с невероятным показателем 97,4%.
Только два неточных паса из 77 – это здорово. В прошлом сезоне у Ахметова был процент точности 84,2%, интересно как будет с этим дальше.
Еще один факт об игре ЦСКА – «Оренбург». ЦСКА стабильно забивает два гола дома (8 из 9 последних матчей), «Оренбург» столько же пропускает в гостях (9 из 10). Итог – 2:1.
Чистяков снова поразил игрой в воздухе
После первого тура мы отмечали дебютанта – центральный защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков выиграл 11 верховых единоборств в матче с «Оренбургом», сыграв первый матч в РПЛ в своей жизни.
Игра со «Спартаком» – снова крутая цифра, на этот раз выиграно десять дуэлей в воздухе – ровно половина от всех ростовских. При этом в голах Чистякова снова обвинить сложно, антигероем тут скорее был Чернов, который привез пенальти и не помешал Джикии забивать головой.
Кстати, «Ростов» уже в седьмом подряд домашнем матче против «Спартака» забивает ему не меньше двух голов. Выиграть в Ростове-на-Дону «Спартаку» удалось лишь однажды из последних 11 игр.
Лучшим по ударам в «Краснодаре» был защитник – бил в два раза чаще чем Вилена и Ари
Удивительный матч Кристиана Рамиреса. Бил по воротам целых шесть раз, для сравнения у атакующих игроков Вилены и Ари всего по три удара, у остальных и того меньше. Именно после удара (а может и подачи) Рамиреса Табидзе забил автогол, что принесло победу «Краснодару» в Уфе.
Есть и еще один любопытный момент. Восемь футболистов «Краснодара» произвели не меньше 50 касаний мяча, главным в этом компоненте стал бы Вилена с 93, если бы не Рамирес. У левого защитника аж 132 касания!
Бавин второй тур подряд забивает через две минуты после выхода на замену
Странное и очень классное совпадение. Полузащитник «Урала» Юрий Бавин и с «Уфой», и с «Ахматом» выходил на замену в конце матча и забивал гол стабильно через две минуты после выхода. Оба раза он реализовывал выходы один на один – легко, изящно, красиво.
Бавин воспитывался в молодежке ЦСКА, играл в Португалии за «Лейрию», выступал за «Зенит-2» (есть один матч и в главной команде). «Уралу» принадлежит с сезона-2017/18, но постоянное место в составе имеет редко.
А еще Бавин интересен тем, как празднует голы. Очень скромно и спокойно.
«Тамбов» опять проиграл матч за две минуты
«Тамбову» выпал жуткий календарь на старте – играть в первых трех турах с последними тремя чемпионами. Со «Спартаком» игра впереди, а с «Зенитом» и «Локомотивом» «Тамбов» выглядел примерно одинаково – агрессивно, смело, симпатично, подвижно. Даже счет один и тот же, хоть всего этого и не хватило для очков – оба матча 1:2.
Есть и еще одна неприятная тенденция. Это пропущенные мячи «Тамбова» в обоих играх с минутами:
- Ерохин (46), Дзюба (48);
- Эдер (31), Игнатьев (33).
Фактически весь результат соперник делает за пару минут. Притом не столь важно, что «Зенит» добился преимущества в два мяча, а «Локо», напротив, ушел от поражения.
«Видите, футбол – такая штука. Выходя из раздевалки, может прозевать и главный тренер. Я прозевал один гол, команда – два. В перерыве говорили о том, что нужно быть внимательными», – сказал об этом тренер «Тамбова» Александр Григорян после матча с «Зенитом».
«Не могу сказать, что то, что мы пропускаем голы подряд уже во втором матче – закономерность. Второй тайм мне понравился. После второго пропущенного гола, я увидел настоящих парней, которые вышли выигрывать матч с «Локомотивом». План на игру работал. А то, что мы быстро пропустили два гола подряд, не проблема», – так сказал тренер после игры с «Локо».
Следующий тур пройдет с 26 по 29 июля. Главный матч – ЦСКА – «Локомотив» воскресным вечером.