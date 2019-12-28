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Иван Игнатьев
№19
Нападающий
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 янв. 1999 (21) год
Рост
178
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Половина лиги вообще не тратит, а самый дорогой переход – Игнатьев. Главные факты о трансферной зиме РПЛ
#РПЛ
22 февраля, 01:35
Все хвалят «Рубин» за трансферы молодых игроков – но вопросов пока больше
#Рубин
07 января, 10:59
Игнатьев был надеждой «Краснодара», а потом превратился в сомнительный актив
#Иван Игнатьев
28 декабря 2019, 13:05
«Краснодар» выпустил воспитанников на матч с «Локо». Вопрос: почему только сейчас?
#Краснодар
24 августа 2019, 20:44
Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
#Станислав Черчесов
23 мая 2019, 14:00
Игнатьев вернулся и сразу забил. С антирекордом «Краснодара» наконец-то покончили
#Краснодар
31 марта 2019, 20:53
«Краснодар» ругается со своей молодой звездой. В этой истории – деньги, иномарка и теневые агенты
#Иван Игнатьев
13 марта 2019, 15:12