Игнатьев был надеждой «Краснодара», а потом превратился в сомнительный актив
Трансфер Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» – первый мощный выхлоп от академии Сергея Галицкого. Игнатьев – полноценный воспитанник нового «Краснодара». Он попал в клубную академию еще в 2012 году, прошел юношеский и молодежный уровень, потом заиграл в основной команде.
Дальше и начались проблемы, которые помешали карьере Игнатьева в «Краснодаре». В его взрослой истории в «Краснодаре» выделяются три основных этапа – каждый из них повлиял на уход Игнатьева в другую команду.
Первая стадия: Игнатьев – перспектива
- Летом 2017-го Иван Игнатьев вошел в сезон с основой «Краснодара» на фоне отличного года в молодежке. Против сверстников в молодежном первенстве Игнатьев забил 21 гол (5 с пенальти). Его пробовали на взрослом уровне в матчах ПФЛ, но там забивать не получалось. И все равно дали шанс.
- 27 июля 2017-го Иван Игнатьев дебютировал за «Краснодар» в Лиге Европы. Уже через несколько дней забил победный гол в дебютном матче РПЛ (против «Ахмата» 3:2).
- Весной 2018-го Ивана Игнатьева признали лучшим бомбардиром Юношеской лиги чемпионов (10 голов). Почти весь сезон он опять бегал в молодежном первенстве, где привычно много забивал (19). К тому моменту Игнатьев уже имел два мяча в РПЛ.
Вторая стадия: Игнатьев – скандал
- Зимой 2018-го «Краснодар» играл без ушедшего Смолова, но не заменил его равноценной звездой. Основным форвардом на его месте стал именно Игнатьев. Всего за сезон-2018/19 у него набежало 20 матчей в РПЛ, где Игнатьев забил семь голов и отдал четыре ассиста.
- Февраль-март 2019-го – скандальное время в карьере Игнатьева. «Краснодар» отправлял его в дубль из-за отказа подписать новый контракт. Тогда же возник спор по связам Игнатьева с агентом Агузаровым. Мусаев прямо говорил, что Игнатьев думает не о футболе. Новый контракт он потом все равно подписал, но с улучшенными условиями.
- В конце мая 2019-го пошли первые слухи о возможном уходе Игнатьева из «Краснодара» (да, сразу после подписания контракта). «Чемпионат» писал, что «Краснодар» требует за Игнатьева 20 миллионов евро. На официальном канале «Рубина» Игнатьев уже рассказал о дискомфорте в предыдущем клубе. Это отсылка как раз к окончанию сезона-2018/19.
Третья стадия: Игнатьев – последствия
- 6 сентября 2019-го Иван Игнатьев выдал фразу, которая сейчас выглядит странно: «Предложения, наверное, есть, но я сейчас в «Краснодаре», никуда перебираться не хочу. Если сам «Краснодар» скажет, что их устраивает чье-то предложение, то можно обсудить. Но я лично не хочу и не хотел отсюда уходить. Мы играем в атакующий футбол, тут дают время молодым – это самый подходящий для меня клуб в России».
- В ноябре 2019-го Игнатьев окончательно укрепился в роли игрока ротации. Ари – основной форвард «Краснодара». Игнатьев и Берг играют почти одинаково, но чаще выходят именно на замену. «Краснодар» завалил Лигу Европы – на весну остался один основной турнир.
- Декабрь 2019-го – уход Игнатьева в «Рубин» всего за 7 миллионов евро (такую информацию дает Нобель Арустамян). Все это происходит на фоне интереса к Игнатьеву со стороны «Динамо» и «Зенита». «Краснодар» не заламывает цену и отдает Игнатьева за адекватные деньги. Напоминаем: в январе ему исполнится только 21 год.
Продажа Игнатьева – это еще и напоминание для всех воспитанников «Краснодара». Если поведение игрока не сочетается с заложенной политикой клуба, то от него просто избавятся. Сулейманов и Сафонов почти сразу подписали новые контракты, а теперь выходят в основе и получили «Первую пятерку». Игнатьев испортил репутацию, потерял место в составе. Сейчас он ушел в клуб с худшей результативностью в сезоне РПЛ.