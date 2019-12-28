Игнатьев был надеждой «Краснодара», а потом превратился в сомнительный актив

Трансфер Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» – первый мощный выхлоп от академии Сергея Галицкого. Игнатьев – полноценный воспитанник нового «Краснодара». Он попал в клубную академию еще в 2012 году, прошел юношеский и молодежный уровень, потом заиграл в основной команде.

Дальше и начались проблемы, которые помешали карьере Игнатьева в «Краснодаре». В его взрослой истории в «Краснодаре» выделяются три основных этапа – каждый из них повлиял на уход Игнатьева в другую команду.