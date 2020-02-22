Иван Игнатьев
№19
Нападающий
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 янв. 1999 (22) года
Рост
178
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Половина лиги вообще не тратит, а самый дорогой переход – Игнатьев. Главные факты о трансферной зиме РПЛ
#РПЛ
22 февраля 2020, 01:35
Все хвалят «Рубин» за трансферы молодых игроков – но вопросов пока больше
#Рубин
07 января 2020, 10:59
Игнатьев был надеждой «Краснодара», а потом превратился в сомнительный актив
#Иван Игнатьев
28 декабря 2019, 13:05
«Краснодар» выпустил воспитанников на матч с «Локо». Вопрос: почему только сейчас?
#Краснодар
24 августа 2019, 20:44
Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
#Станислав Черчесов
23 мая 2019, 14:00
Игнатьев вернулся и сразу забил. С антирекордом «Краснодара» наконец-то покончили
#Краснодар
31 марта 2019, 20:53
«Краснодар» ругается со своей молодой звездой. В этой истории – деньги, иномарка и теневые агенты
#Иван Игнатьев
13 марта 2019, 15:12
#Иван Игнатьев
13 марта 2019, 15:12
# новости спорта
Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков РПЛ в 2020-м. Малком, Марио Фернандес и Крыховяк попали в тройку
29 декабря 2020, 13:19
Игнатьев из «Рубина» попал в ДТП. У него 174 нарушения ПДД
15 сентября 2020, 19:10
Игнатьев забил первый гол за «Рубин» после 800+ безголевых минут. Клуб купил его за 7 миллионов
22 июля 2020, 20:08
«Зачем ехать в Европу, если Европа рядом?». Так Игнатьев перешел в «Рубин»
28 декабря 2019, 11:45
«Очень грустно и стыдно, что на Универсиаду потратили 75 млрд рублей, а тушить пожары в Сибири – дорого и невыгодно». Русские футболисты говорят о проблеме
29 июля 2019, 14:42
Впервые в истории «Краснодара» в одном матче сыграли сразу пять воспитанников академии
31 марта 2019, 21:20
«Краснодар» сообщил о продлении контракта с Игнатьевым. Игрок опроверг информацию
27 марта 2019, 13:31
Новые инсайды вокруг конфликта Игнатьева и «Краснодара»: он нарушал режим и был пьян, клуб его прикрывал
14 марта 2019, 16:57