Александр Радулов

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Хоккей
Радулов и Зуб набрали первые очки в третьем матче сезона НХЛ. В нем «Даллас» проиграл «Оттаве»
#Даллас (х)
Хоккей
Буше переврал результативную серию в КХЛ на 17 играх. Это повторение рекорда Радулова
#Рид Буше
Хоккей
«Даллас» провел первый матч в сезоне НХЛ. Выиграл 7:0, Радулов дважды забил
#Даллас (х)
Хоккей
Банк обманул Радулова на 1,5 миллиарда рублей
#Александр Радулов
Хоккей
«Тампа» победила «Даллас» в третьей игре финала Кубка Стэнли. Кучеров набрал два очка
#Тампа-Бэй
Хоккей
Радулов забросил победную шайбу в овертайме. Худобин – первая звезда игры с «Вегасом»
#Даллас
Хоккей
Четыре россиянина набрали очки в матче Кубка Стэнли «Даллас» – «Колорадо»
#НХЛ
Хоккей
Радулов стал первой звездой игры с «Колорадо»
#Александр Радулов
Хоккей
Атака «Далласа» в новом сезоне НХЛ – боль. Там резервист Гурьянов забивает чаще Радулова
#Денис Гурьянов
Хоккей
Радулов сделал первый хет-трик в НХЛ. Предыдущий матч он пропустил из-за опоздания на тренировку
#Александр Радулов