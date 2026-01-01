Виннипег (х)

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Упс, лучший вратарь НХЛ не взял удар с 42 метров
#Коннор Хеллибак
Скандальные звезды НХЛ поменялись клубами. Один бесил тренера, другой – помешался на Fortnite
#НХЛ
Новый вратарь СКА арендован из системы «Виннипега». Он уже забивал голы и дрался
#Михаил Бердин
Свечников! Чудо-гол! Опять!
#Андрей Свечников
Радулов – эх: не забивает, наполучал штрафов, отцеплен от состава
#Александр Радулов