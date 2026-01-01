Виннипег (х)

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Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
«Коламбус» обменял Дюбуа в «Виннипег». И получил Лайне
#Пьер-Люк Дюбуа